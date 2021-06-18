Сергей Притула растрогал воспоминаниями об отце и показал уникальные фото

"Самые яркие воспоминания - это, конечно, детство. Совместные поездки на море, ловля креветок марлей. Это было такое не совсем комфортное советское детство, когда ты едешь где-то на Азовское море, живешь неизвестно в каком пансионате, берешь электрокипятильник и в литровой банке кипятишь воду. Света нет, никаких удобств... Но ты счастлив, потому что с мамой и папой вы ловите крабов и креветок, затем варите их тем же кипятильником в какой-то кастрюле, которую где-то наколядовали", - вспоминает Притула.

Фото: Сергей Притула с отцом (novy.tv)

Фото: Сергей Притула с отцом и братом (novy.tv)

К сожалению, отец Сергея умер от рака в 2005 году. Но сын унаследовал его привычки.

"Любовь к путешествиям мне, пожалуй, передалась от отца - мы ездили в очень длительные поездки, могли поехать из Збараж на берег Азовского моря, а это немалый кусок дороги. Сейчас ловлю себя на том, что люблю ездить за рулем на расстояния в тысячу-полторы километров. Пока еду, рассортировывают все ежедневные мысли, раскладываю все заботы по полочкам. Пока отправился туда-обратно, решил все дела, хотя и сутки не был в Киеве", - рассказал ведущий.

Фото: Сергей Притула (novy.tv)