Сергей Притула рассказал о туристических планах на 2021 год: есть два направления

Шоумен и ведущий Сергей Притула признался, что его семья любит отдыхать и в Украине, и за рубежом. Но в 2020 году семейство отдыхало исключительно в пределах страны. Таким образом ведущий решил поддержать украинский туристический и гостинично-ресторанный бизнес.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы украинцев на своем YouTube-канале

"Мы прекрасно провели время летом в Геническе. Там было прекрасно. На Арабатку съездили. Правда, я сделал там фотографию на пляже и написал, что я на Мальдивах. Там была такая пальма покоцаная в кадре, а все писали: "Животное, я не могу съездить в Карпаты, а ты на Мальдивах". Кроме этого мы с семьей посетили Буковину, Закарпатье, Прикарпатье - как со стороны Ивано-Франковска, так и со стороны Львовской области. Обожаю отдыхать в Карпатах. Вот сейчас между Новым годом и Рождеством снова был в Волосянке, это вблизи Славского. Также люблю на Закарпатье ездить в Лумшоры", - отметил ведущий шоу "Где логика?".

Сергей Притула на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/siriy_ua)

Притула собирается путешествовать по Украине и в 2021 году. По словам звезды, он исследовал далеко не все уголки родной страны.

"Есть два направления, которые я хочу открыть для нашей семьи в 2021 году. Один из них - это Бессарабия, а второй - Черниговская и Сумская области. Дворцы, которые там есть, остаются для меня неизведанными в той мере, в какой хотелось бы. Когда я очень надеялся, что мы будем снимать второй сезон "КабріоЛіта", и я все это увижу и раскрою для украинцев, но этого не произошло. Поэтому надеюсь, что в этом году там покатаюсь. На Бессарабию летом за вином - сам Бог велел!" – поделился Сергей.

Как мы ранее писали, Сергей Притула очаровал милым видео с дочкой.