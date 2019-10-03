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Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки

Lite » Стиль жизни 03.10.2019 - 15:52
Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки
Дизайнер Жан Грицфельдт (фото: пресс-служба 1+1)

Украинские звезды стали свидетелями большого космического события

На днях состоялся фестиваль света Kyiv Lights Festival, который начался запуском космического Луча мечтаний. Тысячи детских рисунков ожили с помощью 3D-мапинга и дополненной реальности. Все произведение было создано на основе рисунков детей, собранных со всей Украины в туре #моядитячамрія, организованным благотворительным проектом Здійсни мрію 1+1 медиа. Рисунки были оцифрованы и анимированы художниками.

Вся проекция транслировалась на здание Киевской городской государственной администрации, которая превратилась в гигантский экран.

Посмотреть на впечатляющее чудо, которое впервые состоялось в мире, пришли известные украинские звезды, среди которых ведущий Сніданок з 1+1 Руслан Сеничкин, ведущая Сніданок.Вихідний Валентина Хамайко, украинский дизайнер Жан Грицфельдт, блогерша Роза Аль-Намри, ведущая Профутбол (2+2) и куратор проекта Здійсни мрію Александра Лобода, ведущие программы Затерянный мир (2+2) Валерий Сараула и Максим Сухенко, ведущая программы ДЖЕДАИ (2+2) Екатерина Нестеренко, блогерша Анна Андрейчук-Завгородняя и другие звезды.

Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки

Жан Грицфельдт

Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки

Максим Сухенко

«Мы все собрались, чтобы отправить многочисленные мечты в космос. И я считаю, что очень важно мечтать. Потому что это такой локомотив в жизни каждого из нас, который ведет тебя к исполнению желаний, словно тот самый луч, который мы сегодня запустили. Надо идти шаг за шагом к своей мечте, чтобы ее осуществить. Это очень важно, потому что в этом и есть смысл нашей жизни. И вот сегодня у нас есть такая возможность увидеть, как мечты полетели во Вселенную, а это значит, что все непременно сбудется», - поделился своими впечатлениями Жан Грицфельдт.

Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки

Руслан Сеничкин

В свою очередь Руслан Сеничкин признался, что не сразу понял, как рисунки полетят в космос.

«Я сначала не очень понимал, как все это технически должно происходить. Но на самом деле, когда разобрался во всем этом, осознал, что маленькие и большие мечты юных украинских детей, тех, кто хочет вылечиться, отправляются в космос, во Вселенную, и он обязательно ответит энергией, даст силы. Потому что, когда нам трудно, мы смотрим на небо и пытаемся этой энергией насытиться для того, чтобы двигаться дальше. А больше всего энергии космоса именно не хватает больным маленьким детям. И мы, взрослые, все, кто работает в команде «Сніданок з 1+1», все, кто собрался на фестивале, своей энергией, безусловно, даем большой толчок к тому, чтобы нас услышала вся Вселенная. Это очень большое, красивое, благотворительное и благородное дело», - рассказал Руслан.

Сеничкин также добавил, что мультик создавали из рисунков детей. И среди них был и его, где ведущий нарисовал свою мечту стать водителем зеленого троллейбуса.

Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки

Самый большой радиоскоп в Украине

Валентина Хамайко рассказала, что ее дочь Мирослава в проекте Здійсни мрію нарисовала, что хочет оказаться на сцене театра и выступать как балерина, и через полгода это произошло. Мирослава танцевала с другими детьми в новогоднем представлении. По словам Валентины, у нее был шок от того, как желания быстро сбываются. Мечты так и работают - когда ты искренне посылаешь их во Вселенную, они осуществляются.

«Сила мечты - она ​​безгранична. И когда я смотрела на этот луч в небо, мне казалось, что я сейчас увижу его конец. Мурашки бегали по телу. Мне лично хотелось, чтобы это продолжалось дольше, чтобы можно было смотреть и смотреть. Все произошло очень быстро. Но, наверное, так, как это происходит с нашими мыслями и мечтами. Не бойтесь мечтать. Но если ты уже помечтал, то будь готов, что судьба тебе даст этот шанс», - рассказала Валентина Хамайко.

Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки

Александра Лобода, Валентина Хамайко, Руслан Сеничкин

Ведущий программы Затерянный мир Валерий Сараула прокомментировал, как относится к проекту Здійсни мрію:

«Я люблю благотворительные социальные вещи, которые делают людей добрее, веселее, отвлекают - в хорошем смысле - от каких-то обыденных вещей и мотивируют к тому, чтобы мечтать, придумывать. Дети мечтают и проект Здійсни мрію дал возможность визуализировать свое желание и, соответственно, спроектировать - прежде всего для себя. А если проекция уже происходит, велика вероятность того, что это обязательно станет реальностью».

Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки

Валерий Сараула с детьми

Ведущая Александра Лобода: «Такого не было еще никогда в мире. Это просто чудо, что эти мечты полетели в космос. И я думаю, что таким образом они обязательно осуществятся. Но, конечно, это одна из причин, почему они осуществятся. Другая причина - это, конечно, наше собственное восприятие, наши мысли, наша вера в эти мечты. Поэтому я всех своих племянников, крестных детей учу мечтать и всегда с ними говорю о мечтах».

Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки

Александра Лобода

Звездные гости и посетители фестиваля смогли увидеть собственными глазами, как детские мечты ожили благодаря бесплатному приложению Promin Mriy (Луч мечтаний). Все, кто загрузил это приложение, смогли через свой смартфон увидеть еще больше чудес. А также специально для мероприятия была создана уникальная маска в Instagram - «Луч мечты 28.09».

Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки

Сеничкин, Хамайко, Лобода, Сараула, Грицфельдт первыми увидели, как во Вселенную полетели детские рисунки

Лидия Таран с детьми

Одновременно с запуском светового луча в Киеве на Львовщине, в Золочеве, с антенны крупнейшего радиотелескопа в Украине были отправлены рисунки мечты в космос. Реальная отправка на 400 триллионов километров в небо стала возможной благодаря работе команды Национального космического центра. Они разложили оцифрованные рисунки в пиксели и закодированы их в специальную программу.

Куратор проекта Здійсни мрію Лидия Таран тоже находились в это время в Золочеве. И вместе с детьми из регионов Украины, которые приехали посмотреть, как их мечты полетят к звездам, нажали кнопку запуска.

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Новости Украины 1+1Руслан Сеничкин
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