Санта Димопулос посмотрела в глаза самому большому страху, сильно испугав свою маму

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Димопулос посмотрела в глаза своему самому большому страху - боязни высоты. Экс-"ВИА Гра" прыгнула с парашютом во время отпуска в Дубае. Артистка поделилась фото и видео в своих социальных сетях, чем изрядно потрепала нервы своей маме

Певица призналась в Instagram, что смогла вычеркнуть из своего BUCKETLIST (списка дел, которые нужно сделать при жизни) еще один пункт. Санта поделилась с поклонниками фото и видео, а также рассказала про полноту ощущений от незабываемого приключения.

"Я пошла навстречу своему самому большому страху - боязни высоты. Эти ощущения невозможно описать! Одно из самых невероятных, фантастических и безумных приключений в моей жизни! Прыжок с парашютом с 4000 метров над красотами Дубая", - написала Димопулос.

Артистка совершила воздушный полет рядом со знаменитым дубайским намывным Пальмовым островом. Как и полагается для первого раза, прыгала она вместе с опытным инструктором.

В комментарии к артистке зашла даже ее мама Людмила и выразила свои чувства от просмотра кадров словами "обалдеть" и "никогда".

Санта Димопулос напугала маму прыжками с парашютом (скрин: instagram.com/santadimopulos)

Санта Димопулос прыгнула с парашютом в Дубае (фото: instagram.com/santadimopulos)

Позже появилось и яркое видео прыжка с парашютом украинской артистки с греческими корнями.

В комментариях подписчики восторгаются смелостью певицы, но заметили они и странности - почему Санта прыгала без шлема.

"А тебя не насторожило что инструктор в шлеме, а ты нет?" - спросил подписчик.

На что Санта ответила, что "как-то даже не подумала об этом".