Санта Дімопулос поглянула в очі найбільшому страху, сильно налякавши свою маму

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Дімопулос подивилася в очі своєму найбільшому страху - страху висоти. Екс-"ВІА Гра" стрибнула з парашутом під час відпустки в Дубаї. Артистка поділилася фото і відео в своїх соціальних мережах, чим добряче попсувала нерви своїй мамі.

Співачка зізналася в Instagram, що змогла викреслити з свого BUCKETLIST (список справ, які потрібно зробити за життя) ще один пункт. Санта поділилася з шанувальниками фото і відео, а також розповіла про повноту відчуттів від незабутньої пригоди.

"Я пішла назустріч своєму найбільшому страху - страху висоти. Ці відчуття неможливо описати! Одна із самих неймовірних, фантастичних і божевільних пригод у моєму житті! Стрибок з парашутом з 4000 метрів над красою Дубая", - написала Дімопулос.

Артистка зробила повітряний політ поруч зі знаменитим дубайським намивним Пальмовим островом. Як і годиться для першого разу, вона стрибала разом з досвідченим інструктором.

В коментарі до артистки зайшла навіть її мама Людмила і висловила свої почуття від перегляду кадрів словами "очманіти" і "ніколи".

Санта Дімопулос налякала маму стрибками з парашутом (скрін: instagram.com/santadimopulos)

Санта Дімопулос стрибнула з парашутом в Дубаї (фото: instagram.com/santadimopulos)

Пізніше з'явилося і яскраве відео стрибка з парашутом української артистки з грецьким корінням.

В коментарях дописувачі захоплюються сміливістю співачки, але помітили вони й дивацтва - чому Санта стрибала без шолома.

"А тебе не насторожило що інструктор в шоломі, а ти ні?" - запитав дописувач.

На що Санта відповіла, що "якось навіть не подумала про це".