Самый большой выбор айфонов в Эльдорадо

Apple iPhone 11

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Iphone 11 Pro Max

Данная модель производства Apple «пришла» к нам с приятными сюрпризами.

В первую очередь, в iphone 11 Pro Max восполнили основной недостаток и добавили к комплекту адаптер для быстрой зарядки.

Lightning-кабель, данной модели, имеет на другом конце разъем USB-C, а это значит, что новый iрhone можно заряжать от MacBook без покупки дополнительных аксессуаров.

Iphone 11 Pro Max, от своих предшественников, отличается эталонной контрастностью, высокой автономностью, мощным процессором и крупным экраном.

Цветовая палитра iphone 11 Pro Max, также дополнилась новым оттенком - Midnight Green. Темно-зеленый цвет смотрится не только свежо и по-новому, но и сразу дает понять, что у вас в руках именно самая топовая модель айфона.

Кроме этого, новый флагман «украсили» две тыльных камеры и телеобъектив, что позволяет делать снимки особенно качественными, вне зависимости от времени суток.

Кроме этого, iphone 11 Pro Max отличается качественным контрастностом, высокой автономностью, мощным процессором и крупным экраном. Все дополнительные функции айфона отменно справляются со своими задачами и полностью соответствуют установленным требованиям.

Iphone xs

«Яблочный» гаджет из совсем недалекого прошлого, до сих пор остается актуальным и востребованным.

Безрамочный дисплей, новая защита от влаги, разнообразная цветовая палитра, модернизированная оперативная память, а также небывалая «летучесть» и оперативность iphone xs, не дает шанс данному флагману выйти из моды.

Камера данной модели состоит из двух сенсоров, что позволяет захватывать ей больше света и делать фото более качественными при движении, в любое время дна и ночи. Эффект боке, также получил изменения в лучшую сторону.

Аутентификация Face ID, стала более безопасной и точной. Благодаря чему легко можно менять цвет волос, прически, носить очки, платки – система владельца определяет со 100% точностью.

Пользователи айфона xs по достоинству оценили все его преимущества и утверждают, что данная модель однозначно оправдывает затраты.

Iphone xs max

Данная модель айфона относится к самым объемным гаджетам корпорации Аpple.

Несмотря на внешнее сходство с айфоном Х, функционал iphone xs max существенно отличается.

Данный флагман позволяет более реалистично делать снимки и на профессиональном уровне обрабатывать фото/видео.

Здесь появилась возможность записывать стереозвук, так как в наличие есть 4 микрофона. Также, присутствует возможность использования беспроводной зарядки.

Высокая работоспособность и мощность операционной системы, дополнительно получила много позитивных отзывов, вместе с объемным рабочим пространством высшего уровня Full-HD.

Цветовая палитра предоставлена в черном, серебристо-белом и золотом цвете, чем особенно порадовала поклонников продукции Аpple.

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Преимущества компании Эльдорадо

Компания Эльдорадо предоставляет своим клиентам исключительно сертифицированную продукцию, которая гарантировано, оправдывает не только цену, но и превосходит все ожидания пользователей.

Поэтому, какой бы вы «яблочный» флагман не приобрели, в любом случае останетесь довольны, а после покупки ни за что не захотите с ним расстаться.

Мы знаем о продукции Аpple все и готовы делиться с вами ценной информацией. Исходя из нашего опыта, мы видим, что использование айфонов действительно качественное, удобное, рентабельное и в 99% случае не требует технической поддержки. Поэтому, вложения полностью себя оправдывают.

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