Найбільший вибір айфонів в Ельдорадо

Apple iPhone 11

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Iphone 11 Pro Max

Даний флагман виробництва Apple «прийшов» до нас з приємними сюрпризами.

В першу чергу, в iphone 11 Pro Max ліквідували основний недолік і додали до комплекту адаптер для швидкої зарядки.

Lightning-кабель, даної моделі має на іншому кінці роз'єм USB-C, а це значить, що новий iРhone можна заряджати від MacBook без покупки додаткових аксесуарів.

Iphone 11 Pro Max, від своїх попередників, відрізняється еталонною контрастністю, високою автономністю, потужним процесором і великим екраном.

Кольорова палітра iphone 11 Pro Max, також доповнилася новим відтінком - Midnight Green.

Темно-зелений колір виглядає не тільки свіжо і по-новому, а й відразу дає зрозуміти, що у вас в руках саме сама топова модель айфона.

Крім цього, новий флагман «прикрасили» дві тильних камери і телеоб'єктив, що дозволяє робити знімки особливо якісними, незалежно від часу доби.

Крім цього, iphone 11 Pro Max відрізняється якісним контрастом, високою автономністю, потужним процесором і великим екраном. Всі додаткові функції айфона чудово справляються зі своїми завданнями і повністю відповідають встановленим вимогам.

Iphone xs

Даний гаджет з зовсім недалекого минулого, до сих пір залишається актуальним і затребуваним.

Безрамковий дисплей, новий захист від вологи, різноманітна колірна гамма, модернізована оперативна пам'ять, а також небувала «летючість» і оперативність iphone xs, не дає шанс даному флагману вийти з моди.

Камера даної моделі складається з двох сенсорів, що дозволяє захоплювати їй більше світла і робити фото якіснішими при русі, в будь-який час дня і ночі. Ефект боке, також отримав зміни в кращу сторону.

Аутентифікація Face ID, стала більш безпечною і точною. Завдяки чому легко можна міняти колір волосся, зачіски, носити окуляри, хустки - система власника визначає зі 100% точністю.

Користувачі айфона xs по достоїнству оцінили всі його переваги і стверджують, що дана модель однозначно виправдовує витрати.

Iphone xs max

Дана модель айфона відноситься до найоб'ємніших гаджетів корпорації Аpple.

Незважаючи на зовнішню схожість з айфоном Х, функціонал iphone xs max істотно відрізняється.

Даний флагман дозволяє більш реалістично робити знімки і на професійному рівні обробляти фото/відео.

Тут з'явилася можливість записувати стереозвук, так як в наявності є 4 мікрофона. Також, є можливість використання бездротової зарядки.

Висока працездатність і потужність операційної системи, додатково отримала багато позитивних відгуків, разом з об'ємним робочим простором вищого рівня Full-HD.

Кольорова палітра надана в чорному, сріблясто-білому і золотому кольорі, чим особливо порадувала шанувальників продукції Аpple.

Встигніть і ви придбати найбільш конкурентоспроможний девайс, швидко і надійно. Адже сьогодні iphone xs max в компанії Ельдорадо коштує недорого, за доступною і прийнятною ціною.

Переваги компанії Ельдорадо

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Ми знаємо про продукцію Аpple все і готові ділитися з вами цінною інформацією. Виходячи з нашого досвіду, ми бачимо, що використання айфонів дійсно якісне, зручне, рентабельне і в 99% випадків не вимагає технічної підтримки. Тому, вкладення повністю себе виправдовують.

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