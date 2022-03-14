Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров

Для 7-8 лет

Алиса в Зазеркалье, Льюис Кэрролл

Интересные книги, которые стоит прочитать хоть раз в жизни начинаются с "Алисы в Зазеркалье" и "Алисы в Стране Чудес". Замечательная поучительная история, которую стоит знать не только детям, но и подросткам и взрослым.

Увлекательные приключения продолжаются в Зазеркалье, где Алиса встречает не только старых друзей, но и новых врагов. Шахматная доска разложена, фигуры на своих местах - нужно выиграть партию.

Матильда, Роальд Даль

Матильда родилась с особым даром - острым умом, который как губка впитывает все. Но любознательность крохи становится обузой для родителей. Как перевоспитать собственных родителей, побороть вора в лице директора школы Транчбул, найти свое место в мире - рассказывает Роальд Даль.

Незвичайні пригоди Алі, Галина Малик

"Необычные приключения Али" рассказывают о девочке, которая попадает в волшебную страну Недоландию. Именно здесь ей придется поверить в себя и научиться выбирать верный путь.

Аля поборется с ленивыми персонажами, выведет на чистую воду лжецов и победит въедливых Сяк-таків.

Гномики. Факты, мифы, чепуха, Мацей Шиманович

Если вам скажут, что гномиков не существует - не верьте. Они ведут свой привычный быт и всегда очень заняты сотнями дел. Чем интересуются эти необычные создания, каким спортом увлекаются, какие хобби выбирают - расскажет вам эта книга.

Денискові оповідання, Виктор Драгунский

Это рассказы на все случаи жизни, помогающие искать что-то хорошее, позитивное и волшебное в обычных вещах. Как действовать в непредсказуемых ситуациях? Стоит ли брать ответственность на себя? Какова цена дружбы, честности и доверия? Ищите ответы на страницах книги "Денискові оповідання".

9 лет

Чарли и шоколадная фабрика, Роальд Даль

Это самая сладкая история о поиске себя и верном выборе. Чарли Бекету, парню из бедной семьи выпадает редкий шанс изменить жизнь - фортуна улыбнулась ему, подарив золотой билет в известную на весь мир шоколадную фабрику Вилли Вонки. С того момента начинаются его приключения, а жизнь изменится до неузнаваемости.

Снежная Королева, Ганс Кристиан Андерсен

Это сказка о вере и любви, которая может растопить ледяное сердце. История о преданной дружбе и горячей вере в то, что у тебя все получится. Это трудная дорога сквозь снега, или борьба с разбойниками, преодоление силы ледяного обломка, все - ради любви и дружбы.

Фантастические звери и где их искать, Джоан Роулинг

Это обязательное пособие юного волшебника. В самом настоящем учебнике по магии вы узнаете обо всех магических существах поттерианы. Здесь есть остроумные подписи Гарри и Рона, интересные детали о фантастическом мире, важные советы для ученика Хогвартса.

Лола ищет подругу, Изабель Абеди

Это история о настоящей дружбе, которая растрогает до самого сердца. Каково это - иметь все, миллионы сторонников и быть одиноким? Юной Лоле даже некому сверить душу и открыть самые сокровенные секреты. Единственное, что остается - довериться высшей силе и запустить свое отчаянное желание в небо на воздушном шарике.

Єнотик Бо і повітряна куля, Ирина Лазуткина

Это еще одна история о вере в мечты и пути к ним. Стоит нарисовать собственную мечту, со всеми деталями и не забыть о друзьях, чтобы она осуществилась. Именно так сделал енотик Бо, который очень хотел стать воздухоплавателем. Не обошлось здесь и без приключений, испытаний и верной дружбы.

Для детей 10 лет

Ходячий замок Хаула, Диана У. Джонс

Это книга, которая вдохновила маэстро Миядзаки и подарила нам замечательный мультфильм. Софи, самая старшая из дочерей Шляпника Хаттера, была очарована ведьмой Пустырищ и стала бабушкой. Оставив все позади, она попадает в движущийся замок волшебника Хаула, где заключает сделку с огненным демоном.

Страна Муми-троллей, Туве Янсон

Волшебные и удивительные муми-тролли, живущие в долине муми, захватили сотни и тысячи сердец. Милые и добрые, они заставляют детей от малейшего до большого задумываться над важными вещами, такими, как познание себя, собственного я, поиска пути и даже смысла жизни.

Дневник слабака (все книги, комплект), Джефф Кинни

Это комплект всех жизненных перипетий Грега Гефли в поисках себя. Продолжая тему взросления, невозможно не вспомнить о Греге, который сталкивается с обычными проблемами обычной взрослой жизни.

Джуди Муди и талисман неудачи, Меган МакДоналд

Это история смешной и самоуверенной Джуди доводит ее до встречи с президентом. Интересная книга для девочек 10 лет - история о веселой, непоседливой и любознательной девочке. Она всегда находит себе приключения на пятую точку, втягивая в них и всех вокруг.

Чудовий світ Тома Гейтса, Лиз Пічон

Книга рассказывает о нелегком периоде взросления в увлекательно смешной форме. Перед вами дневник настоящего сорвиголовы, который постоянно ссорится с сестрой, любит шалить и хочет создать рок-группу.

Для 11 лет

Тореадори з Васюківки, Всеволод Нестайко

Тореадоры воплощают собой интересные украинские книги, которые стоит прочитать хоть раз. Эта положительная трилогия рассказывает о мальчишках-подростках, которые постоянно придумывают интересные и опасные выходки. Сорвиголова Ява и его здравомыслящий друг Павлик стремятся к одному - прославиться, и для этого делают все возможное

Армстронг. Невероятные приключения мышонка, Торбен Кульманн

Волшебная книга с прекрасными иллюстрациями, которая точно не оставит вас равнодушными, заставит искренне переживать за героя и бороться вместе с ним. Обыкновенный мышонок, имеет выдающуюся цель - улететь на Луну. Чтобы доказать мышиному обществу, что Луна - не головка сыра. Для этого ему придется построить собственный космический корабль.

Девять жизней Кристофера Чанта, Диана У. Джонс

Книга о тайне жизни и смерти! Кристофер обнаруживает у себя необычайное умение - путешествовать другими мирами во снах. Его дядя просит помощи в переносе вещей из нашего мира в параллельные. Но однажды все идет не по плану, и интересное приключение становится опасным - Кристофера убивают. А на следующее утро он просыпается живым и невредимым…

Таємниця підводного човна, Андрей Кокотюха

Это рассказ о первой подводной лодке Черноморского флота "Сом". По легенде, на его борту находится необычное сокровище, из-за которого и была затоплена лодка. Она не только может раскрыть тайны нашей истории, но и изменить жизнь.

Джеймс и гигантский персик, Роальд Дал

Сказочная повесть о том, как все может коренным образом измениться в жизни. Именно так случилось и с мальчишкой Джеймсом. Его жизнь могла бы быть сказочной, если бы не постоянные издевательства злых теток. Но однажды случается что-то неожиданно магическое - он попадает в гигантский персик, где бурлит жизнь.

Для детей 12 лет

Абсолютно нецелованная, Нина Ґрьонтведт

Это история для девушки или парня, которые впервые влюбились. Поможет определиться с путем, наладить отношения и даст несколько советов. История написана в форме дневника, в который автор записывает будничные приключения, но все меняется, когда Нина влюбляется.

Неймовірні пригоди Івана Сили, Александр Гаврош

Повесть рассказывает о могущественном и величественном богатыре Иване, прототипом которого стал известный карпатец Иван Фирцак - чемпион по различным видам спорта. Он путешествовал по миру, выступал в цирке и имел сотни поклонников.

Джури козака Швайки, Владимир Рутковский

Это книга об отчаянных козаках - богатыре Демке, Грицике, Саньке и Швайке с верным побратимом волком Барвинком. Всегда делай правильный выбор, даже если перед тобой самый большой враг - татарская орда.

Зверодухи. Рожденные свободными, Брэндон Мулл

Первая книга приключений зверодухов легендарной Четверки - вызовы начинаются. В Эрдасе каждый парень и девушка, достигшие совершеннолетия, проходят специальный ритуал по поиску духа-зверя, который станет спутником на всю жизнь. Для четырех совершенно разных юношей и девушек судьба круто меняется, когда на церемонии их выбирают духи легендарной Павшей Четверки.

Лунастри. Політ крізь камені, Наталья Щерба

Эта книга знакомит читателя с землей, населенной тремя расами: обычными людьми, астрами, которые обожают звезды, и лунатами, которые поклоняются луне. И есть еще Двуликие - которые обладают необычайными умениями. В произведении говорится о поиске себя и высшем предназначении. И о любви. Той, которая вдохновляет на подвиги.