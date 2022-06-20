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Частые ошибки мужчин в начале отношений, из-за которых женщины сразу убегают

Фото: Какие ошибки чаще всего совершают мужчины в начале отношений (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Пожалуй, у каждой женщины есть история со свиданиями, после которых хотелось бежать прочь. Когда вы идете туда с надеждой встретить любовь, а уже через полчаса выстраиваете план побега. Или же он выдержал первое, второе испытание, вы начали думать, что все по-настоящему, а потом начал "раскрываться".

Как мужчины чаще всего позорятся в начале отношений - читайте ниже в материале Styler.

Как пишут психологи, в начале романа мужчины упускают свой шанс, если...

  • Начинают сразу рассказывать о трудностях в своей жизни или еще хуже - о бывших девушек.
  • Становятся слишком навязчивыми, названивают, интересуются тем, где, как и с кем девушка провела свое время.
  • Недопустимо на первой же встрече пытаться склонить партнершу к интиму.
  • Рассказывают девушке о своих прошлых победах или неудачных отношениях.
  • Пребывают в плохом настроении, негативят, выказывают неудовольствие всем, что вокруг.
  • Ведут себя слишком настойчиво, грубо, фамильярно при общении с девушкой.
  • Много и беспардонно расспрашивают партнершу. Задают неуместные вопросы, пытаются выведать как можно больше информации.
  • Лгут девушке, даже с целью произвести хорошее впечатление.

Конечно, этот список можно продолжать. Ведь у каждой девушки свой опыт неудачных свиданий и коллекция мужских фейлів.

Ранее мы писали, какие вещи делают мужчины только с женщинами, которых не любят.

Также сообщалось про самые грубые ошибки мужчин в сексе.

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отношения