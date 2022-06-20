Частые ошибки мужчин в начале отношений, из-за которых женщины сразу убегают

Пожалуй, у каждой женщины есть история со свиданиями, после которых хотелось бежать прочь. Когда вы идете туда с надеждой встретить любовь, а уже через полчаса выстраиваете план побега. Или же он выдержал первое, второе испытание, вы начали думать, что все по-настоящему, а потом начал "раскрываться".
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Конечно, этот список можно продолжать. Ведь у каждой девушки свой опыт неудачных свиданий и коллекция мужских фейлів.
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