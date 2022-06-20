Частые ошибки мужчин в начале отношений, из-за которых женщины сразу убегают
Фото: Какие ошибки чаще всего совершают мужчины в начале отношений (freepik)
Пожалуй, у каждой женщины есть история со свиданиями, после которых хотелось бежать прочь. Когда вы идете туда с надеждой встретить любовь, а уже через полчаса выстраиваете план побега. Или же он выдержал первое, второе испытание, вы начали думать, что все по-настоящему, а потом начал "раскрываться".
Как мужчины чаще всего позорятся в начале отношений - читайте ниже в материале Styler.
Как пишут психологи, в начале романа мужчины упускают свой шанс, если...
- Начинают сразу рассказывать о трудностях в своей жизни или еще хуже - о бывших девушек.
- Становятся слишком навязчивыми, названивают, интересуются тем, где, как и с кем девушка провела свое время.
- Недопустимо на первой же встрече пытаться склонить партнершу к интиму.
- Рассказывают девушке о своих прошлых победах или неудачных отношениях.
- Пребывают в плохом настроении, негативят, выказывают неудовольствие всем, что вокруг.
- Ведут себя слишком настойчиво, грубо, фамильярно при общении с девушкой.
- Много и беспардонно расспрашивают партнершу. Задают неуместные вопросы, пытаются выведать как можно больше информации.
- Лгут девушке, даже с целью произвести хорошее впечатление.
Конечно, этот список можно продолжать. Ведь у каждой девушки свой опыт неудачных свиданий и коллекция мужских фейлів.
Ранее мы писали, какие вещи делают мужчины только с женщинами, которых не любят.
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