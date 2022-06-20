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Найчастіші помилки чоловіків на початку стосунків, через які жінки одразу втікають

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Понеділок 20 червня 2022 18:00
Найчастіші помилки чоловіків на початку стосунків, через які жінки одразу втікають Фото: Які помилки найчастіше роблять чоловіки на початку стосунків (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Мабуть, у кожної жінки є історія з побаченнями, після яких хотілося втікати чимдуж. Коли ви йдете туди з надією зустріти кохання, а вже за півгодини вибудовуєте план втечі. Або ж він витримав перше, друге випробування, ви почали думати, що все по-справжньому, а потім почав "розкриватися".

Як чоловіки найчастіше ганьбляться на початку стосунків - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як пишуть психологи, на початку роману чоловіки втрачають свій шанс, якщо...

  • Починають одразу розповідати про труднощі в своєму житті або ще гірше - про колишніх дівчат.
  • Стають занадто нав’язливими, надзвонюють, цікавляться тим, де, як і з ким дівчина провела свій час.
  • Неприпустимо на першій же зустрічі намагатися схилити партнерку до інтиму.
  • Розповідають дівчині про свої минулі перемоги або невдалі стосунки.
  • Перебувають в поганому настрої, негативлять, виявляють незадоволення всім, що навколо.
  • Поводяться занадто наполегливо, грубо, фамільярно при спілкуванні з дівчиною.
  • Багато і безпардонно розпитують партнерку. Ставлять недоречні запитання, намагаються випитати, як можна більше інформації.
  • Брешуть дівчині, навіть з метою справити хороше враження.

Звісно, цей список можна продовжувати. Адже у кожної дівчини свій досвід невдалих побачень і колекція чоловічих фейлів.

Раніше ми писали, які речі роблять чоловіки лише з жінками, яких не кохають.

Також повідомлялося про найгрубіші помилки чоловіків у сексі.

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