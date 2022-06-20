Найчастіші помилки чоловіків на початку стосунків, через які жінки одразу втікають

Мабуть, у кожної жінки є історія з побаченнями, після яких хотілося втікати чимдуж. Коли ви йдете туди з надією зустріти кохання, а вже за півгодини вибудовуєте план втечі. Або ж він витримав перше, друге випробування, ви почали думати, що все по-справжньому, а потім почав "розкриватися".

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Звісно, цей список можна продовжувати. Адже у кожної дівчини свій досвід невдалих побачень і колекція чоловічих фейлів.

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