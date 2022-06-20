Найчастіші помилки чоловіків на початку стосунків, через які жінки одразу втікають
Фото: Які помилки найчастіше роблять чоловіки на початку стосунків (freepik)
Мабуть, у кожної жінки є історія з побаченнями, після яких хотілося втікати чимдуж. Коли ви йдете туди з надією зустріти кохання, а вже за півгодини вибудовуєте план втечі. Або ж він витримав перше, друге випробування, ви почали думати, що все по-справжньому, а потім почав "розкриватися".
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Як пишуть психологи, на початку роману чоловіки втрачають свій шанс, якщо...
- Починають одразу розповідати про труднощі в своєму житті або ще гірше - про колишніх дівчат.
- Стають занадто нав’язливими, надзвонюють, цікавляться тим, де, як і з ким дівчина провела свій час.
- Неприпустимо на першій же зустрічі намагатися схилити партнерку до інтиму.
- Розповідають дівчині про свої минулі перемоги або невдалі стосунки.
- Перебувають в поганому настрої, негативлять, виявляють незадоволення всім, що навколо.
- Поводяться занадто наполегливо, грубо, фамільярно при спілкуванні з дівчиною.
- Багато і безпардонно розпитують партнерку. Ставлять недоречні запитання, намагаються випитати, як можна більше інформації.
- Брешуть дівчині, навіть з метою справити хороше враження.
Звісно, цей список можна продовжувати. Адже у кожної дівчини свій досвід невдалих побачень і колекція чоловічих фейлів.
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