Самое время: список полезных привычек, которые можно выработать на карантине
Иллюстративное фото (pexels.com)
К тому же, они помогут не скучать дома и улучшить здоровье и самочувствие
Во время карантина нужно оставаться дома, но не стоит стоять на месте! Сейчас идеальное время для того, на что вечно не хватало времени. Ведь самоизоляция закончится, а полезные привычки помогут поддерживать наше здоровье и хорошее настроение и в дальнейшем. Блогер Марина на своей страничке в Instagram my_marina_cy поделилась списком нужных и позитивных привычек, которые можно выработать уже сейчас.
- Начните с очищения пространства: выбросите старые вещи, ненужные безделушки, старые баночки и прочий хлам! Пустите в дом весну и чистоту!
- Заведите ежедневник. Чистите голову, выписывайте мысли, цели, планы, задачи.
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Практикуйте детокс и голодание (если нет противопоказаний). Летом ваше тело и фигура скажут вам «спасибо» за это.
- Попробуйте составлять меню на неделю, покупать продукты по списку меню, готовить по рецептам
- Употребляйте в пищу больше фруктов-овощей-полезных смузи
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Приучите свой организм пить воду.
- Делайте зарядку. Начните с 10 мин.
- Наладьте свой сон. Приучите организм ложиться спать до 22.30 хотя бы 2-3 раза в неделю.
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Следите за осанкой (ставьте будильник – зазвенел – расправили плечи, выпрямились, втянули живот)
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- Ухаживайте за телом, делайте массаж, скраб, самомассаж, принимайте ванну.
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Ухаживайте за лицом, приучите себя к маскам, кремам.
- Просыпайтесь с приятной музыкой будильника
- Слушайте любимую музыку с самого утра. Заряжайтесь, пританцовывая.
- Ходите по дому ухоженной, причесанной, в любимой красивой домашней одежде. Спите в красивой пижаме. Носите сексуальное белье.
- Научитесь укладывать волосы и делать несколько причесок на каждый день.
- Примите за правило читать перед сном книги 15 мин.
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Мечтайте. Вырезайте вдохновляющие картинки. Визуализируйте.
- Научитесь делать макияж
- Напишите список ваших «умений», посмотрите какие из них вы можете превратить в дело и извлечь доход.
- Реагируйте позитивно, смейтесь и улыбайтесь, шутите как можно чаще, с семьей, с детьми, с подругами, сами с собой.
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Обнимайтесь по несколько раз в день с каждым членом своей семьи. Не отпускайте от себя детей первыми. Обнимайте их, пока они вас не отпустят.
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