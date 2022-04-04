ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Русская культура" и "ликующая гопота": Роднянский назвал виновных в резне в Буче

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 15:57
"Русская культура" и "ликующая гопота": Роднянский назвал виновных в резне в Буче Фото: Александр Роднянский (twitter)
Автор: Светлана Мащенко

Продюсер Александр Роднянский заявил, что после Бучи больше нельзя говорить о какой-то "российской культуре". Основатель 1+1, который имеет в своей биографии раздел под названием "российский период" видел изнутри, как эта самая культура взращивала десятилетиями поколения "ликующей гопоты".

Об этом он написал в Instagram.

По словам Роднянского, убеждать, что есть какие-то "светлые, культурные россияне, которые не поддерживают войну", он больше не будет. Все это было возможно, до того, что случилось в Буче и других украинских городах и селах.

"До того, как были обнаружены тела сотен замученных, изнасилованных, убитых украинцев. У многих из расстрелянных выстрелами в затылок людей были связаны руки за спиной. Белыми лентами, которые российская армия требовала от украинцев носить на одежде как знак их этнической принадлежности", - пишет продюсер.

По сего словам, так называемая "русская культура", которой они там гордятся, не уберегла российского человека от варварства, от зверства и оскотинивания.

"Она виновна (культура. - Ред.). Все к ней причастные виновны", - пишет он.

Что уж говорить про циничных, лживых и подлых политиков, пропагандистов и военных, про тех, кого они воспитали, создали, выпестовали - ликующую гопоту. С ними, по словам продюсера, и так все понятно.

"Предстоит долгий путь перерождения. И покаяния. Просить прощения поздно. И не у кого. Их убили, изнасиловали и бросили в ямы в Буче, Ирпене, Гостомеле..." - добавил Роднянский.

Ранее Александр Роднянский объяснил, почему Украина обязательно победит в этой войне.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте LITE в Google News
Александр Роднянский Буча Война России против Украины
STYLER
Украинцам разрешили бесплатно растаможивать авто из Европы: как это сделать
Украинцам разрешили бесплатно растаможивать авто из Европы: как это сделать