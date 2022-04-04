"Русская культура" и "ликующая гопота": Роднянский назвал виновных в резне в Буче

Продюсер Александр Роднянский заявил, что после Бучи больше нельзя говорить о какой-то "российской культуре". Основатель 1+1, который имеет в своей биографии раздел под названием "российский период" видел изнутри, как эта самая культура взращивала десятилетиями поколения "ликующей гопоты".

Об этом он написал в Instagram .

По словам Роднянского, убеждать, что есть какие-то "светлые, культурные россияне, которые не поддерживают войну", он больше не будет. Все это было возможно, до того, что случилось в Буче и других украинских городах и селах.

"До того, как были обнаружены тела сотен замученных, изнасилованных, убитых украинцев. У многих из расстрелянных выстрелами в затылок людей были связаны руки за спиной. Белыми лентами, которые российская армия требовала от украинцев носить на одежде как знак их этнической принадлежности", - пишет продюсер.

По сего словам, так называемая "русская культура", которой они там гордятся, не уберегла российского человека от варварства, от зверства и оскотинивания.

"Она виновна (культура. - Ред.). Все к ней причастные виновны", - пишет он.

Что уж говорить про циничных, лживых и подлых политиков, пропагандистов и военных, про тех, кого они воспитали, создали, выпестовали - ликующую гопоту. С ними, по словам продюсера, и так все понятно.

"Предстоит долгий путь перерождения. И покаяния. Просить прощения поздно. И не у кого. Их убили, изнасиловали и бросили в ямы в Буче, Ирпене, Гостомеле..." - добавил Роднянский.