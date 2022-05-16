Розовая панамка KALUSH: как она появилась и сколько сейчас стоит тренд сезона

Розовая панамка уже появилась на аватарках у многих. Ее просто добавляют на официальные логотипы – в знак поддержки KALUSH. Такая панамка есть в аккаунтах Укрзализныци, Энергоатома и Киевстара, нескольких СМИ. А Укрпочта пообещала выпустить марку, которую посвятят победе на Евровидение.

История появления розовой панамки

Олег Псюк носит свою розовую панамку уже давно. И их у него несколько. Самая первая панамка появилась перед съемкой клипа "Не маринуй" - музыкант купил ее в секонд-хенде. Панама прекрасно дополнила образ Псюка и очень ему понравилась, поэтому он решил ее оставить.

Фото: facebook com kalush official

Делать розовую панамку своей визитной карточкой он не планировал и это вышло случайно. Следующая розовая панамка уже была новенькая – от итальянского спортивного бренда Ellese.

А для выступления на Евровидение 2022 у Олега Псюка была другая панамка – вязанная и без логотипов.

"Я всегда хожу в панаме. У меня есть две такие панамы: одну случайно купил на секонде для съемок клипа. После того стал носить постоянно, она стала неотъемлемым атрибутом моего образа. Вторая панама новая. В Украине купить ее не мог, но как-то в Instagram Stories увидел девушку в "моей" панаме и написал ей. Неделю уговаривал девушку, чтобы купить у нее панаму", - рассказал Псюк в одном из интервью.

Фото: Getty Images

Где можно купить розовую панамку

Сейчас розовая панамка стала главным трендом сезона. Масс-маркет быстро сориентировался и сейчас розовые панамы начали поступать в продажу.

Самая дешевая панама, которую нам удалось отыскать, это Famo за 289 гривен. Самая дорогая – за 1100 гривен - панама Kangol. Выбрать в магазинах можно розовые панамы из любого материала, с логотипами и без.

А вот панаму с надписью KALUSH или KALUSH Orchestra можно приобрести в интернет-магазине мерча коллектива за 500 гривен.

Фото: instagram.com/panama.kalush