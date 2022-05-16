ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рожева панамка KALUSH: як вона з'явилася і скільки зараз коштує тренд сезону

Новость на русском →
Понеділок 16 травня 2022 19:49
Рожева панамка KALUSH: як вона з'явилася і скільки зараз коштує тренд сезону Історія появи рожевої панамки і де її купити зараз (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Перемога KALUSH Orchestra на Євробачення 2022 зробила відомою не лише пісню" Стефанія", якою тепер названо потяг. Блискавично в тренди увірвалися елементи одягу кожного учасника групи. І найпопулярнішою стала рожева панамка лідера гурту Олега Псюка.

Як з'явилася ця панамка, скільки їх у Псюка і скільки коштує аналог в інтернет-магазинах – читайте в матеріалі нижче.

Рожева панамка вже з'явилася на аватарках у багатьох. Її просто додають на офіційні Логотипи - на знак підтримки KALUSH. Така панамка є в акаунтах Укрзалізниці, Енергоатому та Київстару, кількох ЗМІ. А Укрпошта пообіцяла випустити марку, яку присвятять перемозі на Євробачення.

Історія появи рожевої панамки

Олег Псюк носить свою рожеву панамку вже давно. І їх у нього кілька. Найперша панамка з'явилася перед зйомкою кліпу "Не маринуй" - музикант купив її в секонд-хенді. Панама чудово доповнила образ Псюка і дуже йому сподобалася, тому він вирішив її залишити.

Рожева панамка KALUSH: як вона з'явилася і скільки зараз коштує тренд сезонуРожева панамка KALUSH: як вона з'явилася і скільки зараз коштує тренд сезонуФото: facebook com kalush official

Робити рожеву панамку своєю візитною карткою він не планував і це вийшло випадково. Наступна рожева панамка вже була новенька - від італійського спортивного бренду Ellese.

А для виступу на Євробачення 2022 в Олега Псюка була інша панамка – в'язана і без логотипів.

"Я завжди ходжу в панамі. У мене є дві такі панами: одну випадково купив на секонді для зйомок кліпу. Після того став носити постійно, вона стала невід'ємним атрибутом мого образу. Друга панама нова. В Україні купити її не міг, але якось в Instagram Stories побачив дівчину в "моїй" панамі та написав їй. Тиждень умовляв дівчину, щоб купити у неї панаму", - розповів Псюк в одному з інтерв'ю.

Рожева панамка KALUSH: як вона з'явилася і скільки зараз коштує тренд сезону

Фото: Getty Images

Де можна купити рожеву панамку

Зараз рожева панамка стала головним трендом сезону. Мас-маркет швидко зорієнтувався і зараз рожеві Панами почали надходити в продаж.

Найдешевша панама, яку нам вдалося відшукати, це Famo за 289 гривень. Найдорожча - за 1100 гривень - панама Kangol. Вибрати в магазинах можна рожеві панами з будь-якого матеріалу, з логотипами та без.

Рожева панамка KALUSH: як вона з'явилася і скільки зараз коштує тренд сезону

Рожева панамка KALUSH: як вона з'явилася і скільки зараз коштує тренд сезонуА ось панаму з написом KALUSH або KALUSH Orchestra можна придбати в інтернет-магазині мерча колективу за 500 гривень.

Рожева панамка KALUSH: як вона з'явилася і скільки зараз коштує тренд сезонуРожева панамка KALUSH: як вона з'явилася і скільки зараз коштує тренд сезонуФото: instagram.com/panama.kalush

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що KALUSH Orchestra випустили новий кліп до пісні "Стефанія" і розповіли про свою перемогу на Євробачення 2022.

А також ми розповідали про те, що мама лідера Kalush назвала те, чим найбільше пишається в сина.

Читайте LITE в Google News
KALUSH тренд
STYLER
Киянам повідомили важливу новину про роботу метро: що змінилося
Киянам повідомили важливу новину про роботу метро: що змінилося