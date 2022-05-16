Рожева панамка KALUSH: як вона з'явилася і скільки зараз коштує тренд сезону

Перемога KALUSH Orchestra на Євробачення 2022 зробила відомою не лише пісню" Стефанія", якою тепер названо потяг. Блискавично в тренди увірвалися елементи одягу кожного учасника групи. І найпопулярнішою стала рожева панамка лідера гурту Олега Псюка.

Як з'явилася ця панамка, скільки їх у Псюка і скільки коштує аналог в інтернет-магазинах – читайте в матеріалі нижче.

Рожева панамка вже з'явилася на аватарках у багатьох. Її просто додають на офіційні Логотипи - на знак підтримки KALUSH. Така панамка є в акаунтах Укрзалізниці, Енергоатому та Київстару, кількох ЗМІ. А Укрпошта пообіцяла випустити марку, яку присвятять перемозі на Євробачення.

Історія появи рожевої панамки

Олег Псюк носить свою рожеву панамку вже давно. І їх у нього кілька. Найперша панамка з'явилася перед зйомкою кліпу "Не маринуй" - музикант купив її в секонд-хенді. Панама чудово доповнила образ Псюка і дуже йому сподобалася, тому він вирішив її залишити.

Фото: facebook com kalush official

Робити рожеву панамку своєю візитною карткою він не планував і це вийшло випадково. Наступна рожева панамка вже була новенька - від італійського спортивного бренду Ellese.

А для виступу на Євробачення 2022 в Олега Псюка була інша панамка – в'язана і без логотипів.

"Я завжди ходжу в панамі. У мене є дві такі панами: одну випадково купив на секонді для зйомок кліпу. Після того став носити постійно, вона стала невід'ємним атрибутом мого образу. Друга панама нова. В Україні купити її не міг, але якось в Instagram Stories побачив дівчину в "моїй" панамі та написав їй. Тиждень умовляв дівчину, щоб купити у неї панаму", - розповів Псюк в одному з інтерв'ю.

Фото: Getty Images

Де можна купити рожеву панамку

Зараз рожева панамка стала головним трендом сезону. Мас-маркет швидко зорієнтувався і зараз рожеві Панами почали надходити в продаж.

Найдешевша панама, яку нам вдалося відшукати, це Famo за 289 гривень. Найдорожча - за 1100 гривень - панама Kangol. Вибрати в магазинах можна рожеві панами з будь-якого матеріалу, з логотипами та без.

А ось панаму з написом KALUSH або KALUSH Orchestra можна придбати в інтернет-магазині мерча колективу за 500 гривень.

Фото: instagram.com/panama.kalush