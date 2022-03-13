Российские звезды, которые уже покинули "немытую Россию" и призывают так сделать остальных

FACE

Рэпер Иван Дремин (настоящее имя артиста) несколько дней назад высказал четко свою позицию, оставив только три поста в Instagram о том, что происходило с ним в последние недели. Он говорит, что оцепенел, был в шоке и теперь заявляет - он больше не может называть себя россиянином.

"Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России", - высказался FACE, показав несколько фото из Одессы и Харькова.

Oxxxymiron

Знаменитый рэпер очень категорично высказал свою позицию.

"Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты. Пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро", - заявил он 24 февраля и сказал, что отменяет свои шесть больших концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

Позже Мирон сказал, что пока будет давать концерты за границей, так как провести антивоенный концерт в РФ сейчас невозможно.

Первый из них пройдет 15 марта, в Стамбуле (Турция), а прибыль пойдет на помощь украинцам, которые вынуждены покинуть страну.

"Вся прибыль от концерта будет переведена в благотворительную негосударственную польскую организацию, помогающую детям украинских беженцев", - заявил он.

Дмитрий Нагиев

Свое прощай, "немытой России, стране рабов, стране господ" (как говорил их великий писатель Лермонтов), сказал Дмитрий Нагиев.

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я старый натворил?" - написал он в посте 12 марта, сопроводив его видео, где бреет голову.

Ксения Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов с сыном одни из первых покинули РФ после вторжения в Украину. Правда, поездку в Турцию они объяснили "запланированным отпуском".

Позже их заметили в израильском аэропорту Бен-Гурион. Потом Собчак написала в своем Telegram, что намерена вернуться.

"Лично я собираюсь вернуться домой в ближайшие недели и продолжить делать то, что могу в сложившихся в новых реалиях", - высказалась медийщица.

Алла Пугачева и Максим Галкин

После того, как 24 февраля Галкин высказался против войны, началась травля шоумена. В частности, организаторы его концертов отказываются вернуть деньги людям за купленные билеты.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!" - написал он в первый день вторжения.

Алла Пугачева несколько дней назад подтвердила, что она не в РФ. Она запостила в Instagram ответ священнику Андрею Ткачеву, который в проповеди упомянул, что "воздух очистился, так как Пугачева навсегда покинула Россию".

На что Алла Борисовна ответила, что, мол, каникулы, отпуск, но она вернется и обязательно сходит "к Андрюшеньке" в храм.

Где именно находятся Галкин и Пугачева, не уточняется.

Рената Литвинова и Земфира

Пара, которой давно приписывают роман, находится, по некоторым данным в Париже. Заявлений об эмиграции, правда, они не делали.

24 февраля Литвинова лаконично запостила в Instagram кавер со словами "Нет войне". Земфира также сделала аналогичное заявление. Эта публикация в данный момент - единственная на ее странице.

Отметим, что россми пишут, что страну покинули дизайнер Александр Васильев, актриса Чулпан Хаматова, певец Валерий Леонтьев, режиссер Кантемир Балагов, кинокритик Антон Долин и другие.

В свою очередь есть и такие, которые выступили в поддержку убийства украинцев их лидером, путиным. Это николай басков, дмитрий певцов, никита михалков, олег газманов, тина каделаки и другие.