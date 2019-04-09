ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Яркая Лилия Подкопаева поделилась жизненной мотивацией: Нам нужны негативные эмоции

Lite » Стиль жизни 09.04.2019 - 11:27
Яркая Лилия Подкопаева поделилась жизненной мотивацией: Нам нужны негативные эмоции
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Мария Бондаренко
Редактор ленты новостей LITE

Спортсменка также опубликовала "стиляжное" фото

Лилия Подкопаева, несмотря на ожидания  многотысячной армии своих поклонников и журналистов, не спешит комментировать свою беременность. Хотя эта информация уже подтверждена! Напомним, что впервые о второй беременности именитой украинской гимнастки сообщила телеведущая Катя Осадчая, когда встретила Лилию с ее женихом Игорем Дубинским на церемонии "Человек года" в конце марта.  

Позже Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский вновь появились вместе на публике – на 13-й церемонии "Герои спортивного года", которая состоялась в Киеве 30 марта. На некоторых фото с события отчетливо видно округлившийся животик Подкопаеевой. Скорее всего, спортсменка находится на первых месяцах беременности. Кстати, во время спортивного события Подкопаева также блеснул очень стильным образом в роскошном брючном костюме цвета индиго от украинского бренда VALERY KŌVALSKA.

А недавно на своей instagram-страничке Лилия опубликовала новый снимок, сделанный во время профессиональной фотосессии. Нет, животика на фото не видно. Зато Лилия поделилась жизненной философией и мотивацией:

"Нам одинаково нужны положительные и отрицательные эмоции, нужны на физическом уровне. Негативные -для активации стресса и выживания, позитивные- чтобы преуспевать, способствовать нашему росту и изменениям", - пишет Подкопаева.

Стильная Лилия Подкопаева

Стильная Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники гимнастки также поспешили прокомментировать ее важные слова.

  • "Я сегодня и те, и те получила, борюсь!"
  • "Как мудро сказано!"
  • "Наша гордость"
  • "Дуже вірно сказано"
  • "Яка красива"
  • "Сама нежность"
  • "Стиляга"

Напомним, ранее беременная Лилия Подкопаева блеснула трендовым весенним образом. Гимнастка показала несколько ярких трендов. 

Случайно уехала на море: Лилия Подкопаева показала фигуру в купальнике Лилия Ребрик вспомнила свое гимнастическое прошлое: впечатляющее видео
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Лилия Подкопаевагимнастика
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь