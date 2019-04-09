Яркая Лилия Подкопаева поделилась жизненной мотивацией: Нам нужны негативные эмоции

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка также опубликовала "стиляжное" фото

Лилия Подкопаева, несмотря на ожидания многотысячной армии своих поклонников и журналистов, не спешит комментировать свою беременность. Хотя эта информация уже подтверждена! Напомним, что впервые о второй беременности именитой украинской гимнастки сообщила телеведущая Катя Осадчая, когда встретила Лилию с ее женихом Игорем Дубинским на церемонии "Человек года" в конце марта.

Позже Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский вновь появились вместе на публике – на 13-й церемонии "Герои спортивного года", которая состоялась в Киеве 30 марта. На некоторых фото с события отчетливо видно округлившийся животик Подкопаеевой. Скорее всего, спортсменка находится на первых месяцах беременности. Кстати, во время спортивного события Подкопаева также блеснул очень стильным образом в роскошном брючном костюме цвета индиго от украинского бренда VALERY KŌVALSKA.

А недавно на своей instagram-страничке Лилия опубликовала новый снимок, сделанный во время профессиональной фотосессии. Нет, животика на фото не видно. Зато Лилия поделилась жизненной философией и мотивацией:

"Нам одинаково нужны положительные и отрицательные эмоции, нужны на физическом уровне. Негативные -для активации стресса и выживания, позитивные- чтобы преуспевать, способствовать нашему росту и изменениям", - пишет Подкопаева.

Стильная Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники гимнастки также поспешили прокомментировать ее важные слова.

"Я сегодня и те, и те получила, борюсь!"

"Как мудро сказано!"

"Наша гордость"

"Дуже вірно сказано"

"Яка красива"

"Сама нежность"

"Стиляга"

Напомним, ранее беременная Лилия Подкопаева блеснула трендовым весенним образом. Гимнастка показала несколько ярких трендов.