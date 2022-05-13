Ричард Гир выставил на продажу свой роскошный Jaguar ради украинцев: как выглядит авто

"Полная сумма продажи, включая вознаграждение покупателя BaT, будет равномерно распределена между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, обе из которых являются неприбыльными организациями, которые предоставляют ресурсы тем, кто пострадал от войны в Украине", - говорится в сообщении.

Характеристики авто

Автомобиль отделан антрацитовой жемчужной кожей с кашемировой кожей и оснащен 4,0-литровым V8 двигателем в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Оснащение включает мягкий откидывающийся верх, 17-дюймовые легкосплавные диски, сиденья с подогревом с электрорегулировкой, автоматический климат-контроль и стереосистему Pioneer.

Jaguar XK8 имеет пробег 30 тыс. миль.

Кабина имеет кожаную обивку сидений из кашемира, соответствующие вставки на дверных панелях, коричневые ковры и деревянную отделку руля, приборной панели, центральной консоли и дверей.

Среди удобств - передние сиденья с подогревом с электрорегулировкой, автоматический климат-контроль, круиз-контроль

4,0-литровый 32-клапанный двигатель V8 выдает 290 лошадиных сил.

Фото: bringatrailer.com