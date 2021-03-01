Резкий перепад температур и мокрый снег: синоптики предупредили о непогоде
Погода в Украине ожидается в большинстве регионов сухая и относительно теплая. Небольшой снег с дождем ожидается на востоке и северо-востоке. Ночная температура воздуха будет держаться ниже нуля, днем в большинстве областей потеплеет.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, теплее всего 2 марта будет в западных областях, а холоднее всего – на востоке.
В восточных областях осадками зацепит Луганскую и Сумскую области, Харьков и Полтаву – пройдет мокрый снег с дождем. В остальных областях – переменная облачность. Ожидается сильный штормовой ветер. Ночью в регионе от -4 до 0 градусов, днем от +1 до +4 градусов, в Днепре до +6 градусов.
На юге без существенных осадков, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов, днем от +5 до +7 градусов. В Крыму облачно, но без осадков. Ночью от -2 до 0 градусов, днем от +5 до +7 градусов.
В северной части страны без осадков, сильный ветер с порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем ожидается от +4 до +6 градусов.
На западе без существенных осадков, штормовой ветер. Ночная температура составит от -4 до -1 градуса, днем ожидается от +8 до +10 градусов.
В центральной части страны осадки не прогнозируются, ожидается сильный ветер. Ночью в регионе от -1 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов, местами возможно до +8 градусов.
В Киеве 2 марта без осадков, небольшая облачность. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью от -1 до +1 градуса, днем воздух прогреется до +4 +6 градусов.
Карта погоды в Украине на вторник, 2 марта
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в первые дни марта.
А также рассказывали о том, что синоптики рассказали, что ждать от погоды в марте.