Рэмбо: Последняя кровь — в прокат выходит боевик с 73-летним Сильвестром Сталлоне в главной роли

Рэмбо: Последняя кровь

Фильм был выпущен через 11 лет после "Рэмбо" (2008)!

С 19 сентября в кинотеатрах Украины стартует показ продолжения легендарного боевика - "Рэмбо: Последняя кровь". Ветеран Вьетнамской войны и непобедимый Джон Рэмбо намеревается найти тихую гавань и устраивает свою жизнь на ранчо. Ему предстоит покинуть тихое место и отправиться в Мексику, чтобы отыскать похищенную дочь своего друга. На Рэмбо снова ложится сверхзадание – противодействовать всевластному и безжалостному наркокартелю.

Рэмбо: Последняя кровь - сюжет фильма и трейлер

РЕМБО: ОСТАННЯ КРОВ. Другий трейлер (український) HD

У Джона Рэмбо - посттравматический синдромом. Чтобы справиться с демонами прошлого, он переезжает на ранчо, где заботится о животных и старается не вспоминать о войне. Теперь его ближайшие друзья - девушка Габриэлла и ее бабушка. Однажды Габриэлла отправляется в Мексику на поиски отца, который оставил семью много лет назад. Но внезапно исчезает бесследно, и Рэмбо отправляется на ее поиски.

Во время поисков он разоблачает деятельность преступной организации, занимающейся торговлей женщинами. Теперь Рэмбо придется снова взяться за оружие, чтобы спасти девушку и остановить преступников.

Интересные факты о фильме "Рэмбо 5: Последняя кровь"

6 декабря 2018 года Сталлоне заявил, что это будет последний фильм "Рэмбо", заявив, что его персонаж "наконец-то найдет то, что он считает миром". Однако в Каннах 2019 года Сталлоне заявил, что продолжит играть роль Джона Рэмбо, если "Рэмбо: Последняя кровь" окажется успешным.

Фильм был выпущен через 11 лет после "Рэмбо" (2008).

Первый фильм в серии, в котором у Джона Рэмбо нет длинных волос, бороды и повязки на голове.

Песня, которая используется в трейлере, - Old Town Road - Remix от Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус.

Расписание сеансов

Фильм "Рэмбо: Последняя кровь" можно смотреть во всех кинотеатрах Киева. Расписание сеансов можно посмотреть по ссылке. Прокат стартует с 19 сентября.

Кадры из фильма

Рэмбо: Последняя кровь

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