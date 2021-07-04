Разочарования, страсти и разрывы: астролог назвала главные события июля, которые повлияют на нас

Противостояние Марса и Сатурн с выходом на Уран

По словам астролога напряжение между планетами, начавшееся 28 июня, продлится до 10 июля. Это время будет "аварийным", оно потребует внимания, осторожности во всех делах, меньше эмоций и вспышек агрессии. Любые попытки резко, нервно двинуться к намеченной цели приведут к нежелательным последствиям.

"Вы будете сопротивляться чужим правилам, обстоятельствам и давлению извне. Чтобы обойти правила, вам нужно мыслить нетрадиционно и иметь нестандартный подход. Уран - это вспышка, взрыв, но также и креативные и неожиданные решения, которые смогут решить быстро ситуацию", - считает эксперт.

Возможны поломки и задержки на производстве, при запуске проектов, стартапов, IT-проектов. Попытки организовать и направить проекты и другие физические усилия в нормальное русло будут затруднительными. Разочарование и обстоятельства заставят отложить некоторые намеченные ранее задачи.

Такой аспект очень сильно тормозит работу в целом, гнев и раздражительность не дает действовать спокойно и принимать адекватные решения. Вас могут отягощать разного рода обстоятельства и обязанности перед детьми, партнером, родителями, начальником, друзьями и т. д.

Могут быть недопонимания и напряженные отношения с партнерами в браке, по бизнесу, с коллегами, родственниками, детьми. Это также аспект хладнокровного убийцы как в прямом, так и переносном смысли, поэтому конфликты стоит обходить стороной и не ввязываться в сомнительные рисковые истории.

Сатурн отвечает за закон и дисциплину, поэтому воровство, угоны, покушения, человеческая глупость и язык без костей, как в реале, так и онлайн будут наказываться.

"В поездки и командировки выезжайте заранее, перепроверяйте тщательно документы и правила вылетов (въездов) в другие страны. Понты и явное хвастовство могут вызвать в это время особенно черную зависть и негатив у окружающих. Покупки крупной или дорогой техники лучше отложить до 11 июля. Обязательно придерживаться правил безопасности на стройках, производстве и за рулем", - добавила Арина Артуровна.

Соединение Венеры и Марса, пораженное Ураном и Сатурном

Это событие будет происходить с 4 по 23 июля.

В любви и отношениях захочется приключений, страсти, активно завязывать отношения, но с другой стороны Сатурн будет сдерживать и не давать полностью отдаться чувствам, что-то будет сдерживать либо так будут складываться обстоятельства.

"Возможно также охлаждение в отношениях или же переход отношений на новый более серьезный уровень, например регистрация брака или взятия на себе определенных обязательств, например, финансовых. Неконтролируемая страсть, граничащая с агрессией, гнев, от ненависти до любви один шаг - такие будут чувства в июле", - расскзывает эксперт.

Будут то безумные порывы любви, то просто захочется "придушить" партнера. Возможно острое чувство неудовлетворенности от отношений, желание что-то изменить. Ревность, чувство собственничества и разочарование в любимом человеке.

Причем в этот период есть вероятность встретить человека для серьезных отношений, так как планеты будут во Льве, то притягиваться будут яркие, харизматичные, творческие, эксцентричные личности. Это могут быть популярные, статусные и влиятельные личности. Влияние Сатурна может провоцировать на роман с начальником или подчиненными. В этот период есть вероятность получить подарки.

В бизнесе и финансах могут возникать новые партнерские отношения, коллаборации. Лучше всего, если ваш партнер будет старше вас по возрасту или по статусу и совместные предприятия вы будете организовывать благодаря опыту партнеру.

"Могут быть болезненные ситуации, связанные с деньгами и разделом имущества. Большая вероятность растратить финансы и силы на удовлетворение личных прихотей, развлечения, подарки", - добавила астролог.

Новолуние 10 июля в Раке с Нептуном и Ураном

Новолуние 10 июля пройдет в женском знаке - Рак. Этот знак обострит интуицию, усилит романтические настроения, сделает людей более чувствительными, сентиментальными.

"Хорошее время для тех, кто любит просить или жаловаться - к вам отнесутся с пониманием. В это время будет ярко выражена обидчивость, ранимость и перепады настроения. Этот лунные месяц благоприятен, чтоб завершить домашние дела, доделать ремонты, наладить отношения в семье, с родными или подумать над созданием своей семьи. Благоприятное время для зачатия ребенка. Будут хорошо решаться задачи любой сложности, прекрасное время для творчества и сентиментальности", - прогнозирует Арина Артуровна.

Новолуние в июле способствует для:

домашних и семейных дел, встреч и общения с родителями,

зачатия ребенка,

коммерческой деятельности, связанной с продуктами, антикварными изделиями, землей, банями, бассейнами, ресторанами, барами и морской темой,

творчества и пользования интуитывными способностями,

отдыха, туризма, рыбалки,

приобретения недвижимости, земли,

возврата долга,

приобретения бытовой техники, кухонного оборудования, хозтоваров и ремонтов,

для оздоровительных ванн с минеральными солями, гидрованны, капсульного восстановления и т. д.,

лечения болезней обмена веществ, гастрита, ЖКТ,

борьбы с земными вредителями, поливки и подрезки растений, стрижки газонов.

Этот период несет также опасность:

отравлений - избегайте алкогольных напитков, будьбе осторожными с лекарствами, препаратами бытовой химии,

отеков - меньше жидкостей и соленой пищи,

от воды - соблюдайте безопасность на воде.

Меркурий перейдет в знак Рака (11-27 июля)

"Чтоб вас услышали и поняли в этот период, вам нужно проявлять вежливость в разговоре, понизить свой голос и тон, так как в эти дни люди становятся чувствительными к словам и интонации, с которой они произносятся", - уверена астролог.

Нецензурная речь, грубость и крики могут напрочь испортить о вас впечатление и испортить переговоры. Попробуйте заинтересовать собеседника какой-нибудь тайной информацией. На первый план выходит интуитивное восприятие информации и энергии, которую излучает человек.

В это время очень хорошо распознается правда, ложь, неискренность и предугадываются намерения. Так как на первое место выходит интуитивное мышление. В этот период ум очень внушаем, поэтому лишний раз не стоит прокручивать негативные мысли и копаться в прошлом, себе, окружающих. Недоверие и подвох - обычные ситуации этого времени.

"Меркурий в Раке недоверчив: чем больше ему доказывать, тем больше он будет убеждаться в обратном. Продуктивное время для проработки разного рода психотравм, посещения сеансов психолога, занятия эзотерикой, НЛП, просыпается интерес ко всему мистическому и необъяснимому

Солнце в Плутоне и "разрядка" на Нептун и Черную Луну (13-24 июля)

"Плутонианское давление будет чувствоваться до 22-го июля более ярко, так как оно будет происходить в знаке Рак, а это значит, что манипулировать, подавлять, насаждать свою волю другим будет легче, но когда Солнце перейдет в знак Лев, то можно получить взрывоопасную отдачу и колоссальную энергию, которая просто все выжигает", - рассказывает Арина Артуровна.

Рак - терпеливый знак, поэтому до 22 числа будет терпеть, заниматься самокопанием и переживать этот период в себе, будет ощущения безнадеги и отсутствия выбора, приступы ярости снаружи или внутри вас. Внутренние конфликты, напряжение, а сдругой стороны колоссальная внутренняя сила. Возможно столкновение с коллективом, властью, вышестоящими органами, криминальным миром.

В этот период повышен риск возникновения конфликтов, травм, суицидальных настроений, зависти, проблем с законом. Проблемы, касающиеся взаимоотношений, возникают в сферах бизнеса, чужих финансов, страхования, налогов, наследства, алиментов. Так как выход энергии будет на Нептун и Черную Луну, то конфликты можно будет уладить финансовым путем, взаимопомощью, добротой, глубоким задушевным общением. Доверьтесь интуиции.

Ингрегрессия Венеры в Деву (22 июля - 16 августа)

На смену страсти и эмоций приходят сдержанность и разумность. В этот период благоприятно все анализировать и здраво взвешивать, как в финансах и бизнесе, так и в отношениях.

Встречи в данный период обычно носят меркантильный характер, как в личном, так и в бизнесе, что для последнего весьма неплохо. Люди менее подвержены эмоциям, все анализируется и взвешивается.

С одной стороны, это обедняет чувства, с другой стороны, предостерегает от ошибок в выборе партнера и дальнейших планов. Для начала отношений этот период весьма непрост, так как партнер разглядывается буквально под лупой, заметны все его недостатки и недочеты, что для здравых и осознанных отношений тоже неплохо.

Также присуща мелочность, раздражительность и придирчивость, постоянное недовольство всем и вся. Нередко чувства в этот период могут зародиться в процессе работы, выполнения своих обязанностей, служебные романы или деловые встречи могут перерасти во что-то большее.

В работе и финансах все будет благоприятно для всевозможных расчетов, проектов, бухгалтерский работ, аналитической работы и статистики учета данных.

Полнолуние в знаке Водолей в аспекте с Черной Луной

Июльское полнолуние произойдет 24 июля. Водолей отвечает за свободу выбора, выход за рамки ограниченний и навязывания чего-либо. Подсознательно будет хотеться свободы, перемен, и больше всего это будет касаться финансовой стороны жизни.

"Можно искать новые решения, нестандартный подход, использование новых технологий в решениях денежных вопросов и переходе на новый финансовый уровень.

"Это полнолуние говорит о том, что мыслить нужно по-другому и тогда откроются новые финансовые возможности. В этот период полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы", - считает Арина Артуровна.

Благоприятно во время полнолуния:

прогнозировать будущее,

хитросплетенные схемы получения прибыли,

обращаться к астрологам, финансовым аналитикам, риск-менеджерам,

встречаться с интересными и неординарными людьми,

инвестировать в будущее, ІТ-проекты, общественные организации, новые технологии любых отраслей и стартапы,

продвижение новаторских идей, различных нововведений, внедрения новых технологий,

идти на риски,

культурно-массовая, спортивная, общественная деятельность, собрания, митинги, демонстрации,

встречи с друзьями, единомышленниками, опекунами, спонсорами, меценатами,

организации, вступление в сообщества, клубы,

покупки гаджетов и техники.

Опасно во время полнолуния - наболтать лишнего или поверить болтуну.