Разочарования, страсти и разрывы: астролог назвала главные события июля, которые повлияют на нас

Июль 2021 будет довольно напряженным месяцем, особенно в его начале. Астролог предупредила о высокой аварийности и конфликтности. А вот конец периода принесет нам финансовые возможности и перспективы. Чего ждать от эпицентра лета - читайте ниже в нашем материале.
Прогнозом на июль поделилась с Lite известный астролог Арина Артуровна.
По словам астролога напряжение между планетами, начавшееся 28 июня, продлится до 10 июля. Это время будет "аварийным", оно потребует внимания, осторожности во всех делах, меньше эмоций и вспышек агрессии. Любые попытки резко, нервно двинуться к намеченной цели приведут к нежелательным последствиям.
"Вы будете сопротивляться чужим правилам, обстоятельствам и давлению извне. Чтобы обойти правила, вам нужно мыслить нетрадиционно и иметь нестандартный подход. Уран - это вспышка, взрыв, но также и креативные и неожиданные решения, которые смогут решить быстро ситуацию", - считает эксперт.
Возможны поломки и задержки на производстве, при запуске проектов, стартапов, IT-проектов. Попытки организовать и направить проекты и другие физические усилия в нормальное русло будут затруднительными. Разочарование и обстоятельства заставят отложить некоторые намеченные ранее задачи.
Такой аспект очень сильно тормозит работу в целом, гнев и раздражительность не дает действовать спокойно и принимать адекватные решения. Вас могут отягощать разного рода обстоятельства и обязанности перед детьми, партнером, родителями, начальником, друзьями и т. д.
Могут быть недопонимания и напряженные отношения с партнерами в браке, по бизнесу, с коллегами, родственниками, детьми. Это также аспект хладнокровного убийцы как в прямом, так и переносном смысли, поэтому конфликты стоит обходить стороной и не ввязываться в сомнительные рисковые истории.
Сатурн отвечает за закон и дисциплину, поэтому воровство, угоны, покушения, человеческая глупость и язык без костей, как в реале, так и онлайн будут наказываться.
"В поездки и командировки выезжайте заранее, перепроверяйте тщательно документы и правила вылетов (въездов) в другие страны. Понты и явное хвастовство могут вызвать в это время особенно черную зависть и негатив у окружающих. Покупки крупной или дорогой техники лучше отложить до 11 июля. Обязательно придерживаться правил безопасности на стройках, производстве и за рулем", - добавила Арина Артуровна.
Это событие будет происходить с 4 по 23 июля.
В любви и отношениях захочется приключений, страсти, активно завязывать отношения, но с другой стороны Сатурн будет сдерживать и не давать полностью отдаться чувствам, что-то будет сдерживать либо так будут складываться обстоятельства.
"Возможно также охлаждение в отношениях или же переход отношений на новый более серьезный уровень, например регистрация брака или взятия на себе определенных обязательств, например, финансовых. Неконтролируемая страсть, граничащая с агрессией, гнев, от ненависти до любви один шаг - такие будут чувства в июле", - расскзывает эксперт.
Будут то безумные порывы любви, то просто захочется "придушить" партнера. Возможно острое чувство неудовлетворенности от отношений, желание что-то изменить. Ревность, чувство собственничества и разочарование в любимом человеке.
Причем в этот период есть вероятность встретить человека для серьезных отношений, так как планеты будут во Льве, то притягиваться будут яркие, харизматичные, творческие, эксцентричные личности. Это могут быть популярные, статусные и влиятельные личности. Влияние Сатурна может провоцировать на роман с начальником или подчиненными. В этот период есть вероятность получить подарки.
В бизнесе и финансах могут возникать новые партнерские отношения, коллаборации. Лучше всего, если ваш партнер будет старше вас по возрасту или по статусу и совместные предприятия вы будете организовывать благодаря опыту партнеру.
"Могут быть болезненные ситуации, связанные с деньгами и разделом имущества. Большая вероятность растратить финансы и силы на удовлетворение личных прихотей, развлечения, подарки", - добавила астролог.
Новолуние 10 июля пройдет в женском знаке - Рак. Этот знак обострит интуицию, усилит романтические настроения, сделает людей более чувствительными, сентиментальными.
"Хорошее время для тех, кто любит просить или жаловаться - к вам отнесутся с пониманием. В это время будет ярко выражена обидчивость, ранимость и перепады настроения. Этот лунные месяц благоприятен, чтоб завершить домашние дела, доделать ремонты, наладить отношения в семье, с родными или подумать над созданием своей семьи. Благоприятное время для зачатия ребенка. Будут хорошо решаться задачи любой сложности, прекрасное время для творчества и сентиментальности", - прогнозирует Арина Артуровна.
Новолуние в июле способствует для:
Этот период несет также опасность:
"Чтоб вас услышали и поняли в этот период, вам нужно проявлять вежливость в разговоре, понизить свой голос и тон, так как в эти дни люди становятся чувствительными к словам и интонации, с которой они произносятся", - уверена астролог.
Нецензурная речь, грубость и крики могут напрочь испортить о вас впечатление и испортить переговоры. Попробуйте заинтересовать собеседника какой-нибудь тайной информацией. На первый план выходит интуитивное восприятие информации и энергии, которую излучает человек.
В это время очень хорошо распознается правда, ложь, неискренность и предугадываются намерения. Так как на первое место выходит интуитивное мышление. В этот период ум очень внушаем, поэтому лишний раз не стоит прокручивать негативные мысли и копаться в прошлом, себе, окружающих. Недоверие и подвох - обычные ситуации этого времени.
"Меркурий в Раке недоверчив: чем больше ему доказывать, тем больше он будет убеждаться в обратном. Продуктивное время для проработки разного рода психотравм, посещения сеансов психолога, занятия эзотерикой, НЛП, просыпается интерес ко всему мистическому и необъяснимому
"Плутонианское давление будет чувствоваться до 22-го июля более ярко, так как оно будет происходить в знаке Рак, а это значит, что манипулировать, подавлять, насаждать свою волю другим будет легче, но когда Солнце перейдет в знак Лев, то можно получить взрывоопасную отдачу и колоссальную энергию, которая просто все выжигает", - рассказывает Арина Артуровна.
Рак - терпеливый знак, поэтому до 22 числа будет терпеть, заниматься самокопанием и переживать этот период в себе, будет ощущения безнадеги и отсутствия выбора, приступы ярости снаружи или внутри вас. Внутренние конфликты, напряжение, а сдругой стороны колоссальная внутренняя сила. Возможно столкновение с коллективом, властью, вышестоящими органами, криминальным миром.
В этот период повышен риск возникновения конфликтов, травм, суицидальных настроений, зависти, проблем с законом. Проблемы, касающиеся взаимоотношений, возникают в сферах бизнеса, чужих финансов, страхования, налогов, наследства, алиментов. Так как выход энергии будет на Нептун и Черную Луну, то конфликты можно будет уладить финансовым путем, взаимопомощью, добротой, глубоким задушевным общением. Доверьтесь интуиции.
На смену страсти и эмоций приходят сдержанность и разумность. В этот период благоприятно все анализировать и здраво взвешивать, как в финансах и бизнесе, так и в отношениях.
Встречи в данный период обычно носят меркантильный характер, как в личном, так и в бизнесе, что для последнего весьма неплохо. Люди менее подвержены эмоциям, все анализируется и взвешивается.
С одной стороны, это обедняет чувства, с другой стороны, предостерегает от ошибок в выборе партнера и дальнейших планов. Для начала отношений этот период весьма непрост, так как партнер разглядывается буквально под лупой, заметны все его недостатки и недочеты, что для здравых и осознанных отношений тоже неплохо.
Также присуща мелочность, раздражительность и придирчивость, постоянное недовольство всем и вся. Нередко чувства в этот период могут зародиться в процессе работы, выполнения своих обязанностей, служебные романы или деловые встречи могут перерасти во что-то большее.
В работе и финансах все будет благоприятно для всевозможных расчетов, проектов, бухгалтерский работ, аналитической работы и статистики учета данных.
Июльское полнолуние произойдет 24 июля. Водолей отвечает за свободу выбора, выход за рамки ограниченний и навязывания чего-либо. Подсознательно будет хотеться свободы, перемен, и больше всего это будет касаться финансовой стороны жизни.
"Можно искать новые решения, нестандартный подход, использование новых технологий в решениях денежных вопросов и переходе на новый финансовый уровень.
"Это полнолуние говорит о том, что мыслить нужно по-другому и тогда откроются новые финансовые возможности. В этот период полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы", - считает Арина Артуровна.
Благоприятно во время полнолуния:
Опасно во время полнолуния - наболтать лишнего или поверить болтуну.
Ранее астролог рассказала также, что ждет в июле каждый из знаков Зодиака в любви, карьере и финансах.