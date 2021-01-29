Работа мечты: Елизавета II ищет специалиста по Instagram

Британская королева Елизавета II ищет специалиста по ведению соцсети Instagram. Помимо ведения публичных аккаунтов Букингемского дворца от успешного кандидата потребуется создавать посты и видеоролики, чтобы держать всех сотрудников в курсе последних событий в королевской резиденции.

Объявление о вакансии было опубликовано на сайте The Royal Household. Зарплату Ее Величество предлагает достойную — 27 тысяч фунтов стерлингов в год плюс льготы и всяческие бонусы. Пока неизвестно, будет ли успешный кандидат проживать в Букингемском дворце или можно работать удаленно.

Сотрудник должен будет создавать контент и разрабатывать стратегию по продвижению и поддержке важных событий и инициатив королевы Елизаветы II.

Также сотрудник должен иметь аналитические способности, чтобы оценивать вовлеченность аудитории и придумывать идеи будущих постов.

"Играя ключевую роль во всех внутренних коммуникациях, от ежегодных мероприятий и брифингов до разовых кампаний, вы примените творческий талант и технические знания для создания разнообразных видео, анимации и иллюстраций. Нужно иметь высшее образование и свободно владеть цифровыми технологиями, иметь опыт работы системным администратором или редактором веб-сайтов (или социальных сетей)", - сказано в сообщении Букингемского дворца.

Елизавета II ищет помощника по ведению соцсетей (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Отмечается, что собеседования будут проходить в феврале.

Ранее мы писали, что еще одного сына королевы Елизаветы II уличили в измене, причем закрутил он со звездой реалити-шоу.