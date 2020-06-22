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Пятерка современных художников, о которых нужно знать

Lite » Стиль жизни 22.06.2020 - 14:38
Пятерка современных художников, о которых нужно знать
Фото: изобразительное искусство (из открытых источников)

Эти художники уже вошли в историю благодаря собственному стилю и умению остановить время на своих полотнах

Искусство вне времени, вне материального, вне бытового. Изобразительное искусство – это связь души и пространства, квинтэссенция всего духовного, в чем живет человек. Медиа-агентство "Добрый PR" собрало пятерку современных художников, которые уже вошли в историю благодаря собственному стилю, умению остановить время на своих полотнах, и привлечь к прекрасному настоящих ценителей. Предлагаем ознакомится с их творчеством.

Гамлет Зиньковский

Харьковский мастер стрит-арта стал одним из наиболее перспективных художников Украины, став дважды финалистом премии PinchukArtCentre Prize.

Гамлет доносит искусство до самых низов, поскольку его творения просты и понятны широкой массе. Так, например, чаще всего он творит обычной шариковой ручкой на листах бумаги. Две наиболее его известные ценителям серии: "Наедине с собой" — рисунки обычной шариковой ручкой на листах формата А4 и "Книга людей" — галерея из сотен портретов, нарисованных шариковой ручкой в спичечных коробках.

Пятерка современных художников, о которых нужно знать

Александр Ройтбурд

В отличие от Зиньковского, уже довольно известный художник, чьи картины неоднократно приобретались с аукционов "Кристи", "Сотбис" и прочих. За свою самую дорогую картину одессит Ройтбурд выручил без малого 100 000 долларов. Так высоко частный коллекционер оценил холст "Прощай, Караваджо".

Пятерка современных художников, о которых нужно знать

Нина Шаркади

Только набирающая популярность художница из Закарпатья уже покорила сердца ценителей искусства из многих стран Европы. На родине она известна, в первую очередь, высококлассными пейзажами и городскими зарисовками.

Шаркади, не имеющая университетского художественного образования, подкупает самобытностью и достоверностью своих картин. Признается, что в детстве часами наблюдала, как творят отец и дед – тоже художники.

В холстах Нины Шаркади осязается печаль и звонкая наполненность бытия.

Пятерка современных художников, о которых нужно знать

Анатолий Криволап

Один из самых дорогих и признанных украинских художников известен абстрактностью своих пейзажей, которые высоко ценят в Европе.

Творит в Киеве и в небольшом селе Засупоевка близ Яготина.

Признается, что искал собственный стиль в течение долгих 15-ти лет, пока не приобрел "криволаповскую" эмоциональную насыщенность цвета.

Пятерка современных художников, о которых нужно знать
Иван Марчук

Один из старейших современных художников Иван Марчук родился в 1936 году. В 2007 году попал в список 100 выдающихся гениев современности британской газеты The Daily Telegraph.

Свой неповторимый стиль, который он сам назвал "плентанизм" он нашел благодаря более 4 тысячам написанных картин.

Картины Марчука аутентичны, их распознают даже без подписи автора.

Картинное наследие одного из опытнейших украинских современников широко представлено в музеях США, Европы и Австралии.

Пятерка современных художников, о которых нужно знать

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Автор: Lite

Теги Новости Украины искусствохудохник
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