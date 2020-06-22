Пятерка современных художников, о которых нужно знать

Фото: изобразительное искусство (из открытых источников)

Эти художники уже вошли в историю благодаря собственному стилю и умению остановить время на своих полотнах

Искусство вне времени, вне материального, вне бытового. Изобразительное искусство – это связь души и пространства, квинтэссенция всего духовного, в чем живет человек. Медиа-агентство "Добрый PR" собрало пятерку современных художников, которые уже вошли в историю благодаря собственному стилю, умению остановить время на своих полотнах, и привлечь к прекрасному настоящих ценителей. Предлагаем ознакомится с их творчеством.

Гамлет Зиньковский

Харьковский мастер стрит-арта стал одним из наиболее перспективных художников Украины, став дважды финалистом премии PinchukArtCentre Prize.

Гамлет доносит искусство до самых низов, поскольку его творения просты и понятны широкой массе. Так, например, чаще всего он творит обычной шариковой ручкой на листах бумаги. Две наиболее его известные ценителям серии: "Наедине с собой" — рисунки обычной шариковой ручкой на листах формата А4 и "Книга людей" — галерея из сотен портретов, нарисованных шариковой ручкой в спичечных коробках.

Александр Ройтбурд

В отличие от Зиньковского, уже довольно известный художник, чьи картины неоднократно приобретались с аукционов "Кристи", "Сотбис" и прочих. За свою самую дорогую картину одессит Ройтбурд выручил без малого 100 000 долларов. Так высоко частный коллекционер оценил холст "Прощай, Караваджо".

Нина Шаркади

Только набирающая популярность художница из Закарпатья уже покорила сердца ценителей искусства из многих стран Европы. На родине она известна, в первую очередь, высококлассными пейзажами и городскими зарисовками.

Шаркади, не имеющая университетского художественного образования, подкупает самобытностью и достоверностью своих картин. Признается, что в детстве часами наблюдала, как творят отец и дед – тоже художники.

В холстах Нины Шаркади осязается печаль и звонкая наполненность бытия.

Анатолий Криволап

Один из самых дорогих и признанных украинских художников известен абстрактностью своих пейзажей, которые высоко ценят в Европе.

Творит в Киеве и в небольшом селе Засупоевка близ Яготина.

Признается, что искал собственный стиль в течение долгих 15-ти лет, пока не приобрел "криволаповскую" эмоциональную насыщенность цвета.



Иван Марчук

Один из старейших современных художников Иван Марчук родился в 1936 году. В 2007 году попал в список 100 выдающихся гениев современности британской газеты The Daily Telegraph.

Свой неповторимый стиль, который он сам назвал "плентанизм" он нашел благодаря более 4 тысячам написанных картин.

Картины Марчука аутентичны, их распознают даже без подписи автора.

Картинное наследие одного из опытнейших украинских современников широко представлено в музеях США, Европы и Австралии.

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Автор: Lite