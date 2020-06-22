П'ятірка сучасних художників, про яких потрібно знати

Фото: образотворче мистецтво (з відкритих джерел)

Ці художники вже увійшли в історію завдяки власному стилю і вмінню зупиняти час на своїх полотнах

Мистецтво поза часом, поза матеріального, поза побутового. Образотворче мистецтво – це зв'язок душі й простору, квінтесенція всього духовного, чим живе людина. Медіа-агентство "Добрий PR" зібрало п'ятірку сучасних художників, які вже увійшли в історію завдяки власному стилю, вмінню зупиняти час на своїх полотнах, і залучити до прекрасного справжніх цінителів. Пропонуємо ознайомитись з їх творчістю.

Гамлет Зіньковський

Харківський майстер стріт-арту став одним з найбільш перспективних художників України, ставши двічі фіналістом премії PinchukArtCentre Prize.

Гамлет доносить мистецтво до самих низів, оскільки його творіння прості і зрозумілі широкому загалу. Так, наприклад, найчастіше він творить звичайною кульковою ручкою на аркушах паперу. Дві його найбільш відомі шанувальникам серії: "Наодинці з собою" — малюнки звичайною кульковою ручкою на аркушах формату А4 і "Книга людей" — галерея з сотень портретів, намальованих кульковою ручкою в сірникових коробках.

Олександр Ройтбурд

На відміну від Зіньківського, вже досить відомий художник, чиї картини неодноразово купувалися з аукціонів "Крісті", "Сотбіс" та інших. За свою найдорожчу картину одесит Ройтбурд виручив мало не 100 000 доларів. Так високо приватний колекціонер оцінив полотно "Прощавай, Караваджо".

Ніна Шаркаді

Тільки набирає популярність, але художниця з Закарпаття вже підкорила серця поціновувачів мистецтва з багатьох країн Європи. На батьківщині вона відома, в першу чергу, висококласними краєвидами та міськими замальовками.

Шаркаді, не має університетської художньої освіти, підкуповує самобутністю і достовірністю своїх картин. Зізнається, що в дитинстві годинами спостерігала, як творять батько і дід – теж художники.

У полотнах Ніни Шаркаді осягається печаль і дзвінка наповненість буття.

Анатолій Криволап

Один з найдорожчих і визнаних українських митців відомий абстрактністю своїх пейзажів, які високо цінують в Європі.

Творить у Києві й в невеликому селі Засупоївка поблизу Яготина.

Зізнається, що шукав власний стиль протягом довгих 15-ти років, поки не придбав "криволапську" емоційну насиченість кольору.



Іван Марчук

Один з найстаріших сучасних художників Іван Марчук народився в 1936 році. У 2007 році потрапив до списку 100 видатних геніїв сучасності британської газети The Daily Telegraph.

Свій неповторний стиль, який він сам назвав "пльонтанизм" він знайшов завдяки понад 4 тисячам написаних картин.

Картини Марчука автентичні, їх розпізнають навіть без підпису автора.

Картинна спадщина одного з найдосвідченіших українських сучасників широко представлено в музеях США, Європи та Австралії.

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Автор: Lite