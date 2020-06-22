П'ятірка сучасних художників, про яких потрібно знати

Ці художники вже увійшли в історію завдяки власному стилю і вмінню зупиняти час на своїх полотнах
Мистецтво поза часом, поза матеріального, поза побутового. Образотворче мистецтво – це зв'язок душі й простору, квінтесенція всього духовного, чим живе людина. Медіа-агентство "Добрий PR" зібрало п'ятірку сучасних художників, які вже увійшли в історію завдяки власному стилю, вмінню зупиняти час на своїх полотнах, і залучити до прекрасного справжніх цінителів. Пропонуємо ознайомитись з їх творчістю.
Харківський майстер стріт-арту став одним з найбільш перспективних художників України, ставши двічі фіналістом премії PinchukArtCentre Prize.
Гамлет доносить мистецтво до самих низів, оскільки його творіння прості і зрозумілі широкому загалу. Так, наприклад, найчастіше він творить звичайною кульковою ручкою на аркушах паперу. Дві його найбільш відомі шанувальникам серії: "Наодинці з собою" — малюнки звичайною кульковою ручкою на аркушах формату А4 і "Книга людей" — галерея з сотень портретів, намальованих кульковою ручкою в сірникових коробках.
На відміну від Зіньківського, вже досить відомий художник, чиї картини неодноразово купувалися з аукціонів "Крісті", "Сотбіс" та інших. За свою найдорожчу картину одесит Ройтбурд виручив мало не 100 000 доларів. Так високо приватний колекціонер оцінив полотно "Прощавай, Караваджо".
Тільки набирає популярність, але художниця з Закарпаття вже підкорила серця поціновувачів мистецтва з багатьох країн Європи. На батьківщині вона відома, в першу чергу, висококласними краєвидами та міськими замальовками.
Шаркаді, не має університетської художньої освіти, підкуповує самобутністю і достовірністю своїх картин. Зізнається, що в дитинстві годинами спостерігала, як творять батько і дід – теж художники.
У полотнах Ніни Шаркаді осягається печаль і дзвінка наповненість буття.
Один з найдорожчих і визнаних українських митців відомий абстрактністю своїх пейзажів, які високо цінують в Європі.
Творить у Києві й в невеликому селі Засупоївка поблизу Яготина.
Зізнається, що шукав власний стиль протягом довгих 15-ти років, поки не придбав "криволапську" емоційну насиченість кольору.
Один з найстаріших сучасних художників Іван Марчук народився в 1936 році. У 2007 році потрапив до списку 100 видатних геніїв сучасності британської газети The Daily Telegraph.
Свій неповторний стиль, який він сам назвав "пльонтанизм" він знайшов завдяки понад 4 тисячам написаних картин.
Картини Марчука автентичні, їх розпізнають навіть без підпису автора.
Картинна спадщина одного з найдосвідченіших українських сучасників широко представлено в музеях США, Європи та Австралії.
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Автор: Lite