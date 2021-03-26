Эти пять ошибок в отношениях убивают вашу любовь

Фокус на себя

К примеру, партнер поделился сложной ситуацией и вместо слов поддержки, мы вспоминаем свой похожий случай: "А у меня… А я вот… А мне…" Да, диалог часто строится на бесконечном потоке случайных ассоциаций с услышанным, но что в это время происходит на уровне эмоций? Партнер убежден, что его чувства - пустое место и не имеют для близкого человека никакого значения. Зачем тогда делиться, если любимому человеку на меня плевать?

Что нужно изменить?

Психолог советует начать с фразы: "Я хорошо понимаю твои чувства и хочу тебя поддержать. Хочешь, расскажу о похожей ситуации и том, как ее решил(а)?". Еще лучше спросить: "Как я могу тебя поддержать? Как я могу тебе сейчас помочь?"

Игнор

Такое бывает, когда с нами делятся своими переживаниями, а мы в ответ: "Так чаю будешь?". Возникает ощущение, что страхи, боль, тревоги партнера, о которых он говорит, чтобы получить поддержку, для нас - пустой звук. Мы отодвинули его чувства на второй план, сместив внимание на бытовой вопрос о чае.

Поскольку большинство из нас на уровне ощущений отождествляют себя со своими чувствами, то их обесценивание воспринимается как обесценивание нас в целом как личности. "Ну да, ему главное, чтобы поесть было приготовлено, какая разница, что я чувствую?" Или "Ей только зарплата моя интересна и плевать на мои переживания".

Как правильно поступить?

Задайте вопрос о чувствах: "Что с тобой происходит? Что ты сейчас чувствуешь? Ты переживаешь по этому поводу?", а лучше спросите: "Как я могу тебя поддержать? Как я могу тебе сейчас помочь?"

Обесценивание

Например, партнер рассказал о тревоге по поводу конфликта, а в ответ: "Знаешь, это вообще не повод переживать", "На самом деле ничего страшного не произошло", "Ты постоянно паришься на ровном месте". Что слышит партнер: "Твое чувство - неправильное, плохое". Это воспринимается как "Я отвергаю твое чувство, не принимаю его, а значит и тебя с твоим чувством".

Как нужно реагировать в этой ситуации?

Спросите: "Расскажи подробнее, что ты чувствуешь? Чего ты хочешь избежать? Что именно вызывает тревогу?". А лучше спросите: "Как я могу тебя поддержать? Как я могу тебе сейчас помочь?"

Пассивное слушание

Так бывает, когда партнер с нами делится своей ситуацией, а мы втыкаем в телефон, не отрываемся от компьютера, моем посуду или смотрим сериал. Это нам кажется, что мы участвуем в двух процессах. На самом деле мы обделяем качественным вниманием любимого человека и он не ощущает нашего участия в своей жизни.

Рецепт

Во время разговора давать 100% своего внимания: сидеть рядом, держать за руку, смотреть в глаза. Это сближает.

Непрерывный катарсис

Так происходит, когда эмоций много, они негативны, льются через край и направлены на партнера. Мало кто такое выдержит. Ведь партнер не унитаз для слива негатива.

Что делать, чтоб такого не произошло?

Психолог советует изучать техники эмоционально интеллекта, дозировать негативные эмоции, учитывать чувства партнера.