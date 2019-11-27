Путешествие к Санте: в Киеве на Софийской площади откроют телепорт в Лапландию

Этой зимой киевляне и гости города смогут отправиться в интерактивное путешествие в мир Санты – «Лапландия 360». Организаторы подготовили абсолютно новое зрелищное новогоднее шоу-путешествие с эффектом полного погружения, которое можно будет посетить возле главной елки страны на Софийской площади. Технологичный проект, который покажет новый взгляд на традиционный праздник, откроется уже 14 декабря и будет принимать гостей на протяжении всех зимних праздников – до 12 января включительно.

Уникальный для Украины проект «Лапландия 360» объединит в себе динамичный увлекательный сюжет, сказочных персонажей и новогоднее настроение с современными технологиями: голографическими проекциями, анимацией, звуковыми и световыми эффектами.

Представление будет происходить в специальном современном пространстве площадью 150 кв. м. Тут гости окажутся в мире Санты XXI века и увидят, как изменился этот обожаемый всеми герой новогодних праздников. А проводником здесь станет эльф Эйнар, который покажет путь к эпицентру всех чудес на планете – к сердцу Лапландии. Во время интерактивного тура гости встретят неуклюжего помощника Санты – волшебного рогокота Роберта, который своими выходками способен развеселить каждого. Виртуальные сказочные персонажи покажут, как эльфы готовятся к празднику в канун Нового года, и познакомят посетителей с Санта Клаусом. Он же расскажет своим гостям, как загадать желания так, чтобы в 2020 году они наверняка исполнились.

Шоу «Лапландия 360» было разработано компанией Starlight Entertainment в партнерстве с Magic Innovations. «Мы первыми в Украине объединили ряд современных технологий, среди которых 3D-mapping, голограммы, графические проекции, на одной локации и покажем их широкой публике, – рассказывает Наталия Гончар, директор компании Starlight Entertainment. – Уверены, что это интерактивное путешествие удивит и вовлечет посетителей всех возрастов. Зрелищность и динамичность шоу, а также юмор, которым дополнен сюжет «Лапландии 360», оценят как взрослые, так и дети».

Стоимость входных билетов по предзаказу составляет 190 грн в любой из дней. При покупке билета на месте цена варьируется от 190 грн в будние дни до 250 грн в выходные и праздничные дни.

Локация будет работать с 12:00 до 21:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 – в выходные, а в новогоднюю ночь – до 4:00. Новый сеанс начинается каждые 30 минут.