Путешественник показал уникальные места Стамбула, которые должен увидеть каждый

Украинский тревел-блогер рассказал про лучшие места невероятного Стамбула, которые нужно обязательно увидеть при посещении Турции. Читайте ниже несколько рекомендаций, особенно если вы планируете посетить Турцию в ближайшее время.

Про must see места в Стамбуле рассказал ведущий тревел-шоу "Check-in Украина" на канале НЛО TV Илья Луценко. Он недавно вернулся оттуда и привез с собой массу впечатлений!

"Сразу нужно обозначить: Стамбул - гигантский город (население 16 миллионов). Это топовый мегаполис, поэтому 5 мест - это условная величина, которая не раскроет Стамбул полностью. Но если вы летите на пару дней, то вам мои советы могут стать "у нагоді", - рассказывает Илья.

Голубая мечеть, Айя София, Цистерна Базилика

Начнем с попсового, но красивого и интересного. Тут я объединю три локации, так как они рядом: Голубая мечеть, Айя София, Цистерна Базилика. В одном из этих мест снимали Гарри Поттера, а второе - символ города.

Голубая мечеть - одна из главных мечетей и культурных памяток Стамбула. Она возвышается посреди пышного сада с фонтанами и лужайками. Ее архитектор решил превзойти соседнюю Айя-Софию не в размерах, а в изяществе форм. В результате мечеть Султанахмет (официальное турецкое название) получила целую россыпь куполов и стала одной из немногих в мире мечетей с шестью минаретами. Приехать в Стамбул и не попасть туда - все равно, что приехать в Париж и не посмотреть Эйфелеву башню.

Цистерна Базилика - место, где снимали Гарри Поттера. Одно из самых романтичных мест Стамбула находится под землей. Цистерна Базилика - это водохранилище возрастом более 1500 лет, в котором хранился запас питьевой воды на случай засухи. Резервуар строили из подручных материалов - мраморных колонн древнегреческих храмов. Их в Цистерне Базилика 336, и на большинстве сохранились искусная резьба и барельефы. Прикольное подземелье, но не классные фото (не рассчитывайте на хорошие кадры, если у вас телефон плохо снимает при недостатке света).

Смотровая площадка на небоскребе Istanbul Saphire

"Это мое одно из любимых мест в Стамбуле. Там вы найдете волшебный вид на город. Это смотровая площадка, торговый центр, высокотехнологичный жилой и развлекательный комплекс в одном флаконе", - рассказывает ведущий.

Высота небоскреба - 238 метров. Считается самым высоким жилым домом в Европе. Но самое главное, что только поднявшись до верха "Сапфира" вы сможете понять и увидеть - насколько Стамбул необъятен.

К слову, в районе этого ТРЦ есть еще несколько классных небоскребов - все это напоминает американский даун-таун.

Индустриальный музей транспорта имени Рахми Коча

Рахми Коч - турецкий миллиардер, филантроп и меценат, открыл гигантский музей площадью 26 000 квадратных метров. В нем главные экспонаты - это полноразмерные настоящие самолеты, поезда, автомобили, катера и даже подводная лодка. Тут лучше один раз увидеть. Это отличный вариант для времяпрепровождения с семьей.

Музей современного искусства "Модерн"

Многие знают Стамбул, как древний город-музей с множеством многовековых дворцов и мечетей, сохранившихся до наших дней. Но мало кто знает про современный музей Стамбула "Модерн", где сконцентрированы произведения искусства турецких и заграничных авторов.

Попадая в залы этого центра культуры и искусства, в первую очередь, удивляешься его масштабам и разнообразию. Коллекции скульптур и инсталляций, картинная и фотогалерея. Музей занимает несколько этажей.

Рассматривая работы местных творцов, начинаешь по-другому воспринимать Турцию. Например, поднимается тема неравенства, феминизма, экологии, насилия, этнических меньшинств, местных и глобальных социальных проблем.

Прогулка по Босфору на катере

"Будучи в Стамбуле, обязательно посетите морскую прогулку на катере по проливу Босфор. Потрясающие виды на город с воды не оставят равнодушными", - советует Илья.

Длительность прогулки около 1 ч. 30 мин. Катер проходит сначала вдоль "европейского" берега в сторону Черного моря, проходит под двумя гигантскими мостами через пролив, возвращается вдоль "азиатского" берега. Панорама великолепная. Разнообразие архитектуры - исторические здания, роскошные частные особняки.