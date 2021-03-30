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Путешественник показал уникальные места Стамбула, которые должен увидеть каждый

Новина українською → Стамбул, Вторник 30 марта 2021 17:00
Путешественник показал уникальные места Стамбула, которые должен увидеть каждый Фото: Илья Луценко рассказал про лучшие места Стамбула (пресс-служба НЛО TV)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский тревел-блогер рассказал про лучшие места невероятного Стамбула, которые нужно обязательно увидеть при посещении Турции. Читайте ниже несколько рекомендаций, особенно если вы планируете посетить Турцию в ближайшее время.

Про must see места в Стамбуле рассказал ведущий тревел-шоу "Check-in Украина" на канале НЛО TV Илья Луценко. Он недавно вернулся оттуда и привез с собой массу впечатлений!

"Сразу нужно обозначить: Стамбул - гигантский город (население 16 миллионов). Это топовый мегаполис, поэтому 5 мест - это условная величина, которая не раскроет Стамбул полностью. Но если вы летите на пару дней, то вам мои советы могут стать "у нагоді", - рассказывает Илья.

Голубая мечеть, Айя София, Цистерна Базилика

Начнем с попсового, но красивого и интересного. Тут я объединю три локации, так как они рядом: Голубая мечеть, Айя София, Цистерна Базилика. В одном из этих мест снимали Гарри Поттера, а второе - символ города.

Голубая мечеть - одна из главных мечетей и культурных памяток Стамбула. Она возвышается посреди пышного сада с фонтанами и лужайками. Ее архитектор решил превзойти соседнюю Айя-Софию не в размерах, а в изяществе форм. В результате мечеть Султанахмет (официальное турецкое название) получила целую россыпь куполов и стала одной из немногих в мире мечетей с шестью минаретами. Приехать в Стамбул и не попасть туда - все равно, что приехать в Париж и не посмотреть Эйфелеву башню.

Цистерна Базилика - место, где снимали Гарри Поттера. Одно из самых романтичных мест Стамбула находится под землей. Цистерна Базилика - это водохранилище возрастом более 1500 лет, в котором хранился запас питьевой воды на случай засухи. Резервуар строили из подручных материалов - мраморных колонн древнегреческих храмов. Их в Цистерне Базилика 336, и на большинстве сохранились искусная резьба и барельефы. Прикольное подземелье, но не классные фото (не рассчитывайте на хорошие кадры, если у вас телефон плохо снимает при недостатке света).

Путешественник показал уникальные места Стамбула, которые должен увидеть каждыйПутешественник показал уникальные места Стамбула, которые должен увидеть каждыйПутешественник показал уникальные места Стамбула, которые должен увидеть каждый

Смотровая площадка на небоскребе Istanbul Saphire

"Это мое одно из любимых мест в Стамбуле. Там вы найдете волшебный вид на город. Это смотровая площадка, торговый центр, высокотехнологичный жилой и развлекательный комплекс в одном флаконе", - рассказывает ведущий.

Высота небоскреба - 238 метров. Считается самым высоким жилым домом в Европе. Но самое главное, что только поднявшись до верха "Сапфира" вы сможете понять и увидеть - насколько Стамбул необъятен.

К слову, в районе этого ТРЦ есть еще несколько классных небоскребов - все это напоминает американский даун-таун.

Путешественник показал уникальные места Стамбула, которые должен увидеть каждыйПутешественник показал уникальные места Стамбула, которые должен увидеть каждый

Индустриальный музей транспорта имени Рахми Коча

Рахми Коч - турецкий миллиардер, филантроп и меценат, открыл гигантский музей площадью 26 000 квадратных метров. В нем главные экспонаты - это полноразмерные настоящие самолеты, поезда, автомобили, катера и даже подводная лодка. Тут лучше один раз увидеть. Это отличный вариант для времяпрепровождения с семьей.

Музей современного искусства "Модерн"

Многие знают Стамбул, как древний город-музей с множеством многовековых дворцов и мечетей, сохранившихся до наших дней. Но мало кто знает про современный музей Стамбула "Модерн", где сконцентрированы произведения искусства турецких и заграничных авторов.

Попадая в залы этого центра культуры и искусства, в первую очередь, удивляешься его масштабам и разнообразию. Коллекции скульптур и инсталляций, картинная и фотогалерея. Музей занимает несколько этажей.

Рассматривая работы местных творцов, начинаешь по-другому воспринимать Турцию. Например, поднимается тема неравенства, феминизма, экологии, насилия, этнических меньшинств, местных и глобальных социальных проблем.

Путешественник показал уникальные места Стамбула, которые должен увидеть каждыйПутешественник показал уникальные места Стамбула, которые должен увидеть каждый

Прогулка по Босфору на катере

"Будучи в Стамбуле, обязательно посетите морскую прогулку на катере по проливу Босфор. Потрясающие виды на город с воды не оставят равнодушными", - советует Илья.

Длительность прогулки около 1 ч. 30 мин. Катер проходит сначала вдоль "европейского" берега в сторону Черного моря, проходит под двумя гигантскими мостами через пролив, возвращается вдоль "азиатского" берега. Панорама великолепная. Разнообразие архитектуры - исторические здания, роскошные частные особняки.

Ранее украинская пара тревел-блогеров рассказала также про секретные места Черновцов.

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