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Мандрівник показав унікальні місця Стамбула, які повинен побачити кожен

Новость на русском → Стамбул, Вівторок 30 березня 2021 17:00
Мандрівник показав унікальні місця Стамбула, які повинен побачити кожен Фото: Ілля Луценко розповів про найкращі місця Стамбула (прес-служба НЛО TV)
Автор: Світлана Мащенко

Український тревел-блогер розповів про найкращі місця неймовірного Стамбула, які потрібно обов'язково побачити при відвідуванні Туреччини. Читайте нижче кілька рекомендацій, особливо якщо ви плануєте відвідати Туреччину найближчим часом.

Про must see місця в Стамбулі розповів ведучий тревел-шоу "Check-in Україна" на каналі НЛО TV Ілля Луценко. Він нещодавно повернувся звідти та привіз з собою масу вражень!

"Відразу потрібно визначити: Стамбул - гігантське місто (населення 16 мільйонів). Це топовий мегаполіс, тому 5 місць - це умовна величина, яка не розкриє Стамбул повністю. Але якщо ви летите на пару днів, то вам мої поради можуть стати "у нагоді", - розповідає Ілля.

Блакитна мечеть Айя Софія, Цистерна Базиліка

Почнемо з попсового, але красивого і цікавого. Тут я об'єднаю три локації, оскільки вони поруч: Блакитна мечеть Айя Софія, Цистерна Базиліка. В одному з цих місць знімали Гаррі Поттера, а друге - символ міста.

Блакитна мечеть - одна з головних мечетей і культурних пам'яток Стамбула. Вона височить посеред пишного саду з фонтанами і галявинами. Її архітектор вирішив перевершити сусідню Айя-Софію не в розмірах, а у витонченості форм. В результаті, мечеть Султанахмет (офіційна турецька назва) отримала цілий розсип куполів і стала однією з небагатьох у світі мечетей з шістьма мінаретами. Приїхати в Стамбул і не потрапити туди - все одно, що приїхати в Париж і не побачити Ейфелеву вежу.

Цистерна Базиліка - місце, де знімали Гаррі Поттера. Одне з найромантичніших місць Стамбула знаходиться під землею. Цистерна Базиліка - це водосховище віком понад 1500 років, у якому зберігався запас питної води на випадок посухи. Резервуар будували з підручних матеріалів - мармурових колон давньогрецьких храмів. Їх в Цистерні Базиліка 336, і на більшості збереглися майстерна різьба і барельєфи. Прикольне підземелля, але не класні фото (не розраховуйте на хороші кадри, якщо у вас телефон погано знімає при недоліку світла).

Мандрівник показав унікальні місця Стамбула, які повинен побачити коженМандрівник показав унікальні місця Стамбула, які повинен побачити коженМандрівник показав унікальні місця Стамбула, які повинен побачити кожен

Оглядовий майданчик на хмарочосі Istanbul Saphire

"Це моє одне з улюблених місць в Стамбулі. Там ви знайдете чарівний вид на місто. Це оглядовий майданчик, торговий центр, високотехнологічний житловий та розважальний комплекс в одному флаконі", - розповідає ведучий.

Висота хмарочоса - 238 метрів. Вважається найвищим житловим будинком в Європі. Але найголовніше, що тільки піднявшись до верху "Сапфіра" ви зможете зрозуміти та побачити, наскільки Стамбул неосяжний.

До речі, в районі цього ТРЦ є ще кілька класних хмарочосів - все це нагадує американський даун-таун.

Мандрівник показав унікальні місця Стамбула, які повинен побачити коженМандрівник показав унікальні місця Стамбула, які повинен побачити кожен

Індустріальний музей транспорту імені Рахмі Коча

Рахмі Коч - турецький мільярдер, філантроп і меценат, відкрив гігантський музей площею 26 000 квадратних метрів. В ньому головні експонати - це справжні повнорозмірні літаки, поїзди, автомобілі, катери і навіть підводний човен. Тут краще один раз побачити. Це відмінний варіант для відпочинку з сім'єю.

Музей сучасного мистецтва "Модерн"

Багато хто знає Стамбул, як стародавнє місто-музей з безліччю багатовікових палаців і мечетей, що збереглися до наших днів. Але мало хто знає про сучасний музей Стамбула "Модерн", де сконцентровані твори мистецтва турецьких та закордонних авторів.

Потрапляючи в зали центру культури і мистецтва, в першу чергу, дивуєшся його масштабам та різноманітності. Колекції скульптур та інсталяцій, картинна та фотогалерея. Музей займає кілька поверхів.

Розглядаючи роботи місцевих митців, починаєш по-іншому сприймати Туреччину. Наприклад, піднімається тема нерівності, фемінізму, екології, насильства, етнічних меншин, місцевих та глобальних соціальних проблем.

Мандрівник показав унікальні місця Стамбула, які повинен побачити коженМандрівник показав унікальні місця Стамбула, які повинен побачити кожен

Прогулянка Босфором на катері

"Будучи в Стамбулі, обов'язково відвідайте морську прогулянку на катері по протоці Босфор. Приголомшливі види на місто з води не залишать байдужими", - радить Ілля.

Тривалість прогулянки близько 1 г. 30 хв. Катер проходить спочатку вздовж "європейського" берега в бік Чорного моря, проходить під двома гігантськими мостами через протоку, повертається вздовж "азійського" берега. Панорама чудова. Різноманітність архітектури - історичні будівлі, розкішні приватні особняки.

Раніше українська пара тревел-блогерів розповіла також про секретні місця Чернівців.

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