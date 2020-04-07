Психолог дала советы, как не поддаться паническим атакам

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Психолог советует обращать внимание на некоторые симптомы

В любой сложной ситуации главное – не паниковать, ведь от этого проблема не решается. Но как не волноваться, когда люди ежедневно получают тревожные новости, волнуются за родных? В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на телеканале «Украина», психолог рассказала, как избавиться от панических атак и стать более устойчивым к этому чувству.

Ситуация в мире вызывает еще одну эпидемию – эпидемию паники. И некоторые переживают настолько, что доходят до панических атак.

«Во время панической атаки появляется страх, усиленное сердцебиение, потоотделение и кажется, что человек просто умирает – ему так кажется», – комментирует психолог Наталья Подлесная в эфире канала «Украина».

Причем врачи на обследовании не могут выявить никаких причин – сердце в порядке, анализы в норме. Подобные симптомы могут сопровождать так называемую паническую атаку.

«Это сигнал об опасности, которой не существует. Организм получает некий сигнал – беги или бей, но бежать некуда и бить никого», – объясняет эксперт.

Важно осознать, что этот страх не оправдан. Реальная опасность вам не грозит. А вот несколько простых советов психолога, которые помогут во время приступа:

1. Надо сделать 10 медленных вдохов и выдохов – контролируемое диафрагмальное дыхание. То есть дыхание животом. Это успокоит и улучшит кровообращение. Ведь, как правило, человек, которого сковал страх, почти не дышит, однако, так делать не надо.

2. Избавляйтесь от мышечного напряжения, начинайте, например, с правой руки – двигайте сначала плечевой сустав, затем локтевой, потом кисти. Так же и левой рукой, а потом ногами. Такая простая зарядка расслабит ваши мышцы, и симптомы ослабнут.

3. Не стесняйтесь обращаться к специалистам: врачам, психотерапевтам, если ваши панические атаки стали постоянными.

Напомним, ранее мы давали 6 советов психолога, как успокоиться самим и не «заражать» тревогой детей.