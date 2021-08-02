Пророка Ильи 2 августа: важные традиции, приметы и запреты большого праздника

Что нужно обязательно сделать в Ильин день

2 августа принято посещать богослужения, после чего праздновать в кругу семьи за обедом. В храме святого пророка просили о даровании семейного благополучия и плодородия, о скором появлении детей.

На Ильи-пророка нужно собирать лекарственные травы и плоды, считалось, что они набирались особой силы.

До наступления Ильина дня нужно принять различные меры предосторожности, чтобы защитить дом, хозяйство и посевы от стихии - ливня, града, молнии, сильного ветра.

Молодые девушки в этот праздник молились о замужестве, так как традиционно в это время играли свадьбы.

Важные приметы 2 августа

В этот день люди, особенно пожилые и больные, старались реже смотреть в зеркало.

Человек, рожденный 2 августа, может находить подземные клады и отводить нечистую силу.

Дождливый день на Ильи означал, что в этом году будет немного пожаров.

А если попасть под дождь на Ильи, можно получить запас здоровья на целый год.

В народе верили, что после 2 августа ни комары, ни мухи уже не будут кусать.

Что строго запрещено делать на день Ильи-пророка

Купаться в открытых водоемах. Считалось, что это может привести к болезням и страданиям. Также люди верили, что нечисть может утащить купающегося в воду. По этой же причине не рекомендуется ходить на рыбалку.

Тяжело трудиться по дому, на участке, в поле. Любые работы с землей могут привести к гибели урожая. Единственное исключение - пчеловодство.

Стоять под деревом, кричать и ругаться - может сразить молнией.

Останавливаться и стоять на перекрестках, потому что там собирается разная нечисть.

Сквернословить, дебоширить, выяснять отношения, злоупотреблять алкоголем.

Ходить в парикмахерскую.

Молитва Илье-пророку для привлечения достатка

В этот день принято молиться пророку о помощи в здоровье, благополучии, а особенно о привлечении денег.

Чтобы провести ритуал на деньги, возьмите любую монету номиналом пять (гривен, копеек, центов) и произнесите над ней специальные слова.

Илья щедрый, расщедрись, достатком и богатством для моего рода одарись. Есть у меня пятак неразменный, пусть тот пятак народит мне не одну десятку, твои десятки народят мне денежные достатки. Нищету и неудачу Перун Громовержец уволок, а достаток и Удачу моему роду Илья Пророк приволок.

День ангела 2 августа празднуют:

Александр, Алексей, Георгий, Илья, Иван, Константин, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Федор.