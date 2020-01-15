В прокат выходит главная комедия зимы «Кто тебе доктор?» (видео + фото)

Ульяна Супрун настаивает, что у каждого должен быть семейный доктор. Вы уже точно знаете, кто ваш? Поскольку по сюжету этой комедии, у дежурного врача накануне Рождества прихватило поясницу, и, чтобы не оставить пациентов без помощи во время праздников и уберечь себя от увольнения, он уговорил простого курьера с Uber ходить на вызовы вместо себя. Это смешно до слёз!

Кто тебе доктор? - официальный трейлер

Образ курьера на экране воплощает супер звезда французской комедии Хаким Джемиль – юморист, который стал известен благодаря многочисленным видео на YouTube и персональным шоу на ТВ.

«Кто тебе доктор?» в кино с 16 января!

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Кто тебе доктор? - детали премьеры

Да что Вы знаете про удачу? Вот Серж оказался одним единственным дежурным врачом на Сочельник. И, как Вы можете себе представить, вызовов у него более чем достаточно, некогда даже передохнуть. А ведь годы уже совсем не те, боли в спине не дают спокойно проходить через такие нагрузки, вот и в этот самый неподходящий момент его спина не выдержала. Но весьма удачно мимо проезжал доставщик пиццы по имени Малек, который не против помочь старому доктору в его деле. Парень будет получать подсказки от профессионала через наушник, что должно создать видимость, что сам Малек и есть тем самым доктором. Но забавных ситуаций за этот вечер будет множество!

Кадры из фильма