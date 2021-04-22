Продюсер Андрея Данилко рассказал, что подорвало здоровье артиста

По его словам, Данилко действительно сильно подорвал свое здоровье после Евровидения-2007, когда вместо победы получил 2-е место. А за этим последовала травля украинского артиста в России, где ему просто запретили выступать в то время из-за хита под названием "Лаша Тумбай", которое многие интерпретировали как Russia Goodbay.

Как объяснил Никитин, после оглушительного успеха на Евровидении Данилко в образе Сердючки стал самой гастролируемым артистом в странах СНГ, а также за границей.

Верка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

"Не было ни одного артиста, которого можно было бы сравнить с Сердючкой. Это туры по 40, 50, 100 концертов... В Нью-Йорке 8 концертов только на одной площадке за один приезд. Вы представляете? Я не знаю, кто еще работает так. Наверное - никто", - отметил продюсер.

Такая активная деятельность, а еще скандал с РФ, по словам продюсера, сильно повлияли на физическое и эмоциональное здоровье певца, говорит Никитин.

"На самом деле, напряжение было просто колоссальное. Он мало спал, он очень сильно нервничал. У него было нервное истощение. Очень сложная ситуация была", - рассказывает продюсер звезды.

Также он добавил, что Данилко пришлось лечиться за рубежом, и он даже намеревался завершить проект VERKA SERDUCHKA, устроив прощальный тур.

Андрей Данилко и Юрий Никитин (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Никитин подчеркивает, что планы артиста изменились, и Андрей находится "в тонусе".

"Данилко в последнее время не говорит о том, что пора прощаться с Сердючкой, а наоборот - предлагает идеи", - сказал продюсер.

Видео: Юрий Никитин рассказал о творческих планах Андрея Данилко и объяснил, что подорвало здоровье артиста