Притула очаровал всех видео с дочкой: пока мамы нет дома

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула очаровал всех своих поклонников нежным видео с его малышкой-дочерью. На видео они с Соломией трогательно общаются, пока мамы нет дома.
Очень забавный ролик Притула опубликовал на своей Facebook-странице.
"Как-то в прошлом году было больше уважения: Цемики-бомики, песенки.
А теперь: - Я мааааамина!
- а чего ты мамина?
- потому что мы девочки!
- а что плохого, что я мальчик?
- потому что все девочки нежнюльки, а все ребята - хропунцы! - иронично подписал видео Сергей.
В видеоролике Притула с Соломией говорят, что им хорошо вместе, а также малышка рассказывает, что ей сегодня приснилось.
Отметим, что сейчас жена Сергея находится в поездке в Марокко.
Сергей Притула показал милое фото с дочкой
В комментариях пользователи восхитились роликом и отметили, насколько чувственным и нежным он является.
Отметим, что дочка Соломия у ведущего и его супруги Екатерины в 2017 году. Еще у ведущего есть сын Дмитрий от первого брака.
Как мы ранее писали, Сергей Притула обратился к украинцам после новогодних и рождественских праздников. Он попросил не выбрасывать елки просто в мусорные баки или рядом.