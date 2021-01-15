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Притула очаровал всех видео с дочкой: пока мамы нет дома

Автор: Людмила Жукова

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула очаровал всех своих поклонников нежным видео с его малышкой-дочерью. На видео они с Соломией трогательно общаются, пока мамы нет дома.

Очень забавный ролик Притула опубликовал на своей Facebook-странице.

"Как-то в прошлом году было больше уважения: Цемики-бомики, песенки.

А теперь: - Я мааааамина!

- а чего ты мамина?

- потому что мы девочки!

- а что плохого, что я мальчик?

- потому что все девочки нежнюльки, а все ребята - хропунцы! - иронично подписал видео Сергей.

В видеоролике Притула с Соломией говорят, что им хорошо вместе, а также малышка рассказывает, что ей сегодня приснилось.

Отметим, что сейчас жена Сергея находится в поездке в Марокко.

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В комментариях пользователи восхитились роликом и отметили, насколько чувственным и нежным он является.

  • Дивлюся на чуже щастя і радію! Це неповторний час, коли діти маленькі.
  • Кумедні і щасливі!хай так буде завжди!
  • Яке миле відео, такий приємний позитив зранку, заряд на цілий день. Доця справжня україночка-співуча і красива.
  • Життя звичайно складна штука, але як добре, коли на її шляху зустрічаються такі душевні, красиві і позитивні люди як Ви! Здоров'я Вам і Вашим рідним!
  • Ось воно щастя. І не варто мчати за ним на край світу!!! Досить пригорнутися до нього і вдихнути той життєдайний аромат.
  • Ви приклад справжнього татуся! Щастя вам і вашій сім'ї!

Отметим, что дочка Соломия у ведущего и его супруги Екатерины в 2017 году. Еще у ведущего есть сын Дмитрий от первого брака.

Как мы ранее писали, Сергей Притула обратился к украинцам после новогодних и рождественских праздников. Он попросил не выбрасывать елки просто в мусорные баки или рядом.

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