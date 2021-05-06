Как принять и полюбить себя: Настя Каменских поделилась важными советами

По мнению NK, вопросы самооценки близки многим украинкам.

В ходе онлайн-беседы с психотерапевтом Каменских, находящаяся сейчас на ретрите в мексиканском Тулуме, решила рассказать поклонникам, как научиться любить себя и принимать все свои "несовершенства".

Как отметила эксперт Светлана Исаенко, самооценка является иммунной системой личности. Общество закладывает основы нашей самооценки еще в детстве, при этом часто они носят негативный характер.

"Нам постоянно говорят, что мы не такие. Мы постоянно "недо-". Но на самом деле мы - уникальны", - обратила внимание психотерапевт.

Чтобы иметь здоровую самооценку, важно позволять себе проявляться и позволять себе быть такими, какими мы есть.

"Все сейчас засыпают и просыпаются с телефоном. Потому что мы хотим одобрения социума: сколько лайков нам поставили, сколько комментариев. То есть мы хотим постоянно оценочных суждений, потому что у нас внутри нет собственной точки опоры", - объяснил она.

При этом при создании внутренней точки опоры, людям становится совершенно без разницы, что о них думают другие. Ведь самое важное - то, что мы думаем о себе сами.

"Любовь к себе - это не сравнивать себя с другими, это идти в своем собственном ритме, принимая себя", - добавила эксперт.

Каменских, в свою очередь, подчеркнула важность умения оказывать поддержку себе самому.

"Нужно слышать голос внутри себя, который говорит: ты молодец, ты заслуживаешь всего на этом свете, ты можешь все", - считает певица.

NK рассказала, что в бешеном ритме жизни, в суете и бесконечных бегах оказывать себе такую поддержку очень непросто. Однако всем людям нужно обязательно выделять время на отдых.

"Если этого не будет, то рано или поздно мы сломаемся. Поэтому каждый вечер, когда мы приходим домой, нужно проговорить минимум 10 благодарностей себе. И делать это искренне. Только при условии полного принятия себя человек способен жить счастливо, ведь тогда он по-настоящему может быть собой", - рассказала психотерапевт.

Тут еще важно понимать, что любить себя - не значит только потакать себе во всех капризах. Это подразумевает определенную дисциплину, когда вы занимаетесь собой, холите и лелеете свое тело, даете ему все самое лучшее.

Каменских рассказала, что прикладывает немало усилий для работы над собой и стремится к тому, чтобы избавиться от потребности в чужом одобрении.

"Я чувствую, что достигла большого прогресса на этом пути" - добавила звезда.

Видео: Настя Каменских рассказала о самооценке, и объяснила, как полюбить себя

Напомним, выпуски реалити "Девочки рулят", где певица делиться не только интересными моментами из поездки, но и полезными советами, выходит на YouTube канале Насти Каменских каждый вторник и четверг.