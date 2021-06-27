Принимайте нестандартные решения: гороскоп для всех знаков Зодиака с 28 июня по 4 июля

Гороскоп на середину лета гласит о том, что наступает период принятия кардинальных и нестандартных решений в жизни. Откроются новые возможности и пути к успеху, но, чтобы все сделать правильно – нужно ориентироваться чаще на свою интуицию и чутье.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 28 июня по 4 июля. Об этом информирует портал Lunday.

Овен

Удача будет сопутствовать абсолютно во всем и получится воплотить в жизнь все задуманное. С понедельника по среду придется искать нестандартные идеи и стоит воспользоваться советами друзей. Во второй половине недели и до вечера субботы по плечу будут абсолютно любые задачи. В воскресенье возможны неожиданные денежные поступления.

Телец

В понедельник не конфликтуйте с коллегами и не давите на них своим авторитетом. Вторник и среду уделите своим близким друзьям. Если вы с кем-то недавно поссорились – самое время разрешить конфликт и помириться. Во второй половине недели и до вечера субботы возможны небольшие проблемы со здоровьем и ссоры с близкими. А вот воскресенье принесет удачу абсолютно во всем.

Близнецы

Все важные дела спланируйте на понедельник, так как во вторник и среду ожидаются резкие изменения планов и неудачи. Не стоит на эти дни планировать командировки и деловые переговоры. С четверга ожидайте вдохновение и новые идеи. Конец недели проведите в общении с единомышленниками и друзьями.

Рак

Первая половина недели станет очень плодотворной и Раки смогут удивить не только окружающих, но и самих себя. Во вторник и среду прислушивайтесь к интуиции. Во второй половине неделе сбавьте обороты и хорошенько продумывайте то, за что беретесь. А вот в любовной сфере ожидайте в начале июля успех.

Лев

В понедельник могут сорваться планы, будьте бдительны. Любые контакты сведите к минимуму – есть риск нарваться на непонимание. В середине недели задумайтесь о будущем и прислушайтесь к внутреннему голосу. После четверга включайте активность, отправляйтесь в поездки. Воскресенье проведите дома.

Дева

Начало недели не порадует, ожидается невнимательность и спад работоспособности. Не планируйте на эту неделю ничего важного. Посвятите время самопознанию, анализу, медитациям, обретите внутреннюю гармонию и покой. В воскресенье можете получить важный совет.

Весы

Одиноким Весам нужно посетить многолюдную компанию, где может состояться важная встреча. Возможно, вы встретите партнера для серьезных отношений в близком окружении. В среду вас посетит идея из прошлого и это оживит процесс в работе. Во второй половине недели избегайте важных дел, сдерживайтесь и не конфликтуйте с близкими людьми.

Скорпион

В начале недели есть большой риск нарваться на скандал с родными, постарайтесь держать себя в руках. А после – вероятно романтическое приключение. Если вы уже в отношениях, то звезды обещают укрепление и развитие. До воскресенья Скорпионы будут по уши в хлопотах. А в воскресенье могут возникнуть неожиданные трудности.

Стрелец

Понедельник станет очень продуктивным днем, а вот во вторник и среду возможны небольшие неприятности в сфере работы и личных взаимоотношениях. С четверга звезды приготовили много приятных сюрпризов. На выходных обратите внимание на личную жизнь – есть большая вероятность романтического знакомства.

Козерог

Первая половина недели поможет активно реализовать себя в работе и карьере. Появится возможность сделать удачные покупки со скидками или что-то выгодно продать. Во второй половине недели есть риск ссор и конфликтов. Но на выходных ситуация улучшится и появится бодрость духа и в отношениях с близкими воцарится мир.

Водолей

Наступает очень удачный период, в который появятся грандиозные шансы встретить свою любовь. С понедельника Водолеи начнут решать финансовые проблемы, найдут дополнительную работу или основную. До субботы ожидается белая полоса в личной самореализации. А вот в воскресенье проявите сдержанность в общении с близкими, могут быть ссоры.

Рыбы

Начало недели принесет сомнение в собственных силах, но получится собраться с мыслями и использовать свои возможности по максимуму. Самыми плодотворными днями станут вторник и среда. Все важные встречи и финансовые операции спланируйте на вторую половину недели. Выходные порадуют общением с друзьями.