Праздник 9 августа: что строго запрещено дедать в этот день, а что нужно сделать обязательно
9 августа 2021 года почитается память великомученика и врачевателя Пантелеймона, который исцелял именем Христа и пал за свою веру. В народе праздник называют День святого Палия, Пантелеймон-Целитель или Кочанный.
Что можно и нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела - читайте ниже в нашем материале.
Важные традиции на Пантелеимона-врачевателя
Считается, что к великомученику обращаются в самые черные минуты, когда официальная медицина опускает руки. Если человек искренне помолится, то даже неизлечимые болезни отступят.
На Пантелеимона не принято работать с землей, на поле, огороде, участке. Считается, что молнией может сжечь либо урожай, либо даже самого "нарушителя".
Издавна на Пантелеймона принято собирать целебные травы и цветы. Такие запасы считались наделенными особой силой исцелять разные хвори, недуги, болезни.
Также в праздник было принято срезать первую капусту и печь с ней пироги. Выпечкой угощали детей, больных и нищих.
Главные приметы этого дня
- Все травы, собранные на Пантелеимона, будут обладать целебными свойствами.
- Если муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь.
- Сильно стрекочут и активно прыгают кузнечики - погода будет ясной и сухой.
- Завиваются кочаны капусты - осень будет холодной.
- Радуга на небе в этот день - к пасмурной погоде в ближайшие дни.
- Если женщина 9 августа съела яйцо с двойным желтком - по приметам, скоро она забеременеет.
- Вечером будет веселиться тот, кто утром плакал.
Что строго запрещено делать 9 августа
- Провоцировать ссоры, конфликты, выяснять отношения. В этот день.
- Убирать в доме, дворе.
- Быть жадным, скупым.
- Выпекать в этот день хлеб.
- Завидовать, злиться и сквернословить.
Именины в этот день празднуют:
Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.
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