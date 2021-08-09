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Свято 9 серпня: що строго заборонено дідати в цей день, а що потрібно зробити обов'язково

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Понеділок 09 серпня 2021 05:30
Свято 9 серпня: що строго заборонено дідати в цей день, а що потрібно зробити обов'язково Фото: яке свято 9 серпня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

9 серпня 2021 року вшановується пам'ять великомученика І лікаря Пантелеймона, який зцілював ім'ям Христа і поліг за свою віру. У народі свято називають День святого Палія, Пантелеймон-Цілитель або Качанний.

Що можна і не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції на Пантелеймона-цілителя

Вважається, що до великомученика звертаються в найчорніші хвилини, коли офіційна медицина опускає руки. Якщо людина щиро помолиться, то навіть невиліковні хвороби відступлять.

На Пантелеймона не прийнято працювати з землею, на полі, городі, ділянці. Вважається, що блискавкою може спалити або урожай, або навіть самого "порушника".

З давніх-давен на Пантелеймона прийнято збирати цілющі трави і квіти. Такі запаси вважалися наділеними особливою силою зцілювати різні хвороби, недуги.

Також в свято було прийнято зрізати першу капусту і пекти з нею пироги. Випічкою пригощали дітей, хворих і жебраків.

Головні прикмети цього дня

  • Всі трави, зібрані на Пантелеймона, будуть мати цілю властивості.
  • Якщо мурахи закладають входи в мурашники - скоро буде дощ.
  • Сильно стрекочуть і активно стрибають коники - погода буде ясною і сухою.
  • Завиваються качани капусти - осінь буде холодною.
  • Веселка на небі в цей день - до похмурої погоди в найближчі дні.
  • Якщо жінка 9 серпня з'їла яйце з подвійним жовтком - за прикметами, скоро вона завагітніє.
  • Увечері буде веселитися той, хто вранці плакав.

Що суворо заборонено робити 9 серпня

  • Провокувати сварки, конфлікти, з'ясовувати стосунки. В цей день.
  • Прибирати в будинку, дворі.
  • Бути жадібним, скупим.
  • Випікати в цей день хліб.
  • Заздрити, злитися і лихословити.

Іменини в цей день святкують:

Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Костянтин, Микола, Платон.

Раніше ми писали, скільки вихідних, робочих днів буде в серпні, які дні будуть перенесені, і всі важливі свята останнього місяця літа.

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