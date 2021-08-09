Свято 9 серпня: що строго заборонено дідати в цей день, а що потрібно зробити обов'язково
9 серпня 2021 року вшановується пам'ять великомученика І лікаря Пантелеймона, який зцілював ім'ям Христа і поліг за свою віру. У народі свято називають День святого Палія, Пантелеймон-Цілитель або Качанний.
Що можна і не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Важливі традиції на Пантелеймона-цілителя
Вважається, що до великомученика звертаються в найчорніші хвилини, коли офіційна медицина опускає руки. Якщо людина щиро помолиться, то навіть невиліковні хвороби відступлять.
На Пантелеймона не прийнято працювати з землею, на полі, городі, ділянці. Вважається, що блискавкою може спалити або урожай, або навіть самого "порушника".
З давніх-давен на Пантелеймона прийнято збирати цілющі трави і квіти. Такі запаси вважалися наділеними особливою силою зцілювати різні хвороби, недуги.
Також в свято було прийнято зрізати першу капусту і пекти з нею пироги. Випічкою пригощали дітей, хворих і жебраків.
Головні прикмети цього дня
- Всі трави, зібрані на Пантелеймона, будуть мати цілю властивості.
- Якщо мурахи закладають входи в мурашники - скоро буде дощ.
- Сильно стрекочуть і активно стрибають коники - погода буде ясною і сухою.
- Завиваються качани капусти - осінь буде холодною.
- Веселка на небі в цей день - до похмурої погоди в найближчі дні.
- Якщо жінка 9 серпня з'їла яйце з подвійним жовтком - за прикметами, скоро вона завагітніє.
- Увечері буде веселитися той, хто вранці плакав.
Що суворо заборонено робити 9 серпня
- Провокувати сварки, конфлікти, з'ясовувати стосунки. В цей день.
- Прибирати в будинку, дворі.
- Бути жадібним, скупим.
- Випікати в цей день хліб.
- Заздрити, злитися і лихословити.
Іменини в цей день святкують:
Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Костянтин, Микола, Платон.
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