Праздник 7 июня: что строго запрещено делать в Иванов день

7 июня 2021 в православной традиции отмечают Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. А в народе этот праздник называется "Иван-гусятник", "Гусятник", "Иванов день". Также этот день называется "Медвяными росами", считалось, что с 7 июня начинает выпадать опасная для растений роса, именно от нее просили уберечь Ионна Предтечу.

Что можно и нельзя делать в этот день, важные традиции праздника, у кого именины - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции Иванова дня

7 июня принято было укрывать грядки на огороде от росы, ведь считалось, что осадки с этого дня становятся опасными - от них растения покрывались "ржавым" налетом.

Считалось, кто наступит на такую росу - заболеет. Поэтому на свои участки люди выходили, да и скотину выпускали на выпас уже после того, как роса сходила.

При этом с Иванова дня можно было высаживать рассаду капусты - это делали на восходе солнца.

Если носить в этот день белое - вам будет сопутствовать удача. На заболевшего тоже надевали одежду белого цвета, чтобы он выздоровел.

Что нельзя делать 7 июня

Категорически запрещено делать генеральную уборку и мести пол веником - можно вымести из дома не только мусор, но и счастье, деньги и удачу.

Запрещается носить одежду темного цвета - черную или серую - иначе все лето придется провести в печали и плохом настроении.

Также нельзя плевать на землю, чтобы не осквернять ее. Если это сделать, наступит черная полоса.

Влюбленным запрещено сидеть около забора - это может привести к расставанию.

7 июня нельзя делать косметические процедуры на лице. При этом можно идти к парикмахеру, стрижка будет удачной.

Нельзя также смотреть на небо, как только вышли из дому - это не к добру.

Важные приметы праздника

В народе верили, что люди, родившиеся 7 июня, могут быть долгожителями. Как оберег им следует носить на себе сапфир.

Сны в эту ночь показывают наши ошибки, которые мы совершили в жизни. Подумайте, правильно ли вы поступили, и постарайтесь все исправить.

О грядущих осадках предупреждают затихнувшие кузнечики. А вот если они громко стрекочут весь вечер, это к хорошей погоде.

Именины в этот день празднуют Иван, Виктория, Елена, Иннокентий, Федор.