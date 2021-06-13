Праздник 7 июня: какие приметы, что строго запрещено делать в этот день
13 июня православные христиане чтят память святого Ерма (Еремея) Далматского, апостола от семидесяти, который жил в I в. Епископ, как гласят церковные предания, обладал даром пророчества и исцеления.
В народе праздник получил название день Еремея Бобовника или Еремея Распрягальника. Дата связана с окончанием в это время сезон сева в полях, когда нужно было распрягать лошадей и давать им отдых.
По легендам, святой Ерм проповедовал в Далмации на Балканского полуострова. Он пострадал за Веру, отказавшись поклониться языческим идолам по требованию местного правителя, за что был казнен после жестоких пыток - ему отрезали голову. Христианам удалось забрать тело мученика и тайно похоронить.
Именины в этот день отмечают: Борис, Роман, Филипп, Кристина, Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария.
Традиции этого дня
- Издавна на украинских территориях в эту дату было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Хозяйки на огороде высаживали бобовые культуры.
- Также люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных.
- На Еремея девушки готовили приданое на свадьбу.
- По традиции в этот день коней баловали вкусностями, которые добавляли в еду, или просто кормили их с руки. Также этих животных купали, водили без уздечки.
Что запрещалось делать 13 июня
По поверью, если на Еремея запрячь коня, то он заболеет и вскоре падет, поэтому в этот день крестьяне даже при острой нужде старались ходить пешком или откладывали дела на завтра.
В этот день нельзя ссориться с соседями и близкими, иначе еще долгое время не сможете помириться.
Главные приметы этого дня
- Если утром в этот день стоит туман, значит летом будет много грибов.
- Если сегодня ночь теплая, значит будет хороший урожай овощей.
- Если кукушка громко кукует, значит скоро установится хорошая погода.
- Если дождь идет сегодня, значит, урожай будет небогатым.
- Пауки начали 13 июня плести паутину - жди потепления.
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