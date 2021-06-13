Праздник 7 июня: какие приметы, что строго запрещено делать в этот день

13 июня православные христиане чтят память святого Ерма (Еремея) Далматского, апостола от семидесяти, который жил в I в. Епископ, как гласят церковные предания, обладал даром пророчества и исцеления.

В народе праздник получил название день Еремея Бобовника или Еремея Распрягальника. Дата связана с окончанием в это время сезон сева в полях, когда нужно было распрягать лошадей и давать им отдых.

По легендам, святой Ерм проповедовал в Далмации на Балканского полуострова. Он пострадал за Веру, отказавшись поклониться языческим идолам по требованию местного правителя, за что был казнен после жестоких пыток - ему отрезали голову. Христианам удалось забрать тело мученика и тайно похоронить.

Именины в этот день отмечают: Борис, Роман, Филипп, Кристина, Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария.

Традиции этого дня

Издавна на украинских территориях в эту дату было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Хозяйки на огороде высаживали бобовые культуры.

Также люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных.

На Еремея девушки готовили приданое на свадьбу.

По традиции в этот день коней баловали вкусностями, которые добавляли в еду, или просто кормили их с руки. Также этих животных купали, водили без уздечки.

Что запрещалось делать 13 июня

По поверью, если на Еремея запрячь коня, то он заболеет и вскоре падет, поэтому в этот день крестьяне даже при острой нужде старались ходить пешком или откладывали дела на завтра.

В этот день нельзя ссориться с соседями и близкими, иначе еще долгое время не сможете помириться.

Главные приметы этого дня