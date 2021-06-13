Свято 7 червня: які прикмети, що суворо заборонено робити в цей день

13 червня православні християни вшановують пам'ять святого Єрма (Єремея) Далматського, апостола від сімдесяти, який жив у I ст. Єпископ, як свідчать церковні перекази, володів даром пророцтва і зцілення.

У народі свято отримало назву день Веремія Бобовника або Веремія Розпрягальника. Дата пов'язана із закінченням в цей час сезон сівби в полях, коли потрібно було розпрягати коней і давати їм відпочинок.

За легендами, святий Єрм проповідував в Далмації на Балканського півострова. Він постраждав за Віру, відмовившись вклонитися язичницьким ідолам на вимогу місцевого правителя, за що був страчений після жорстоких тортур - йому відрізали голову. Християнам вдалося забрати тіло мученика і таємно поховати.

Іменини в цей день відзначають: Борис, Роман, Філіп, Христина, Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія.

Традиції цього дня

З давніх-давен на українських територіях в цю дату було заведено займатися повсякденними справами або просто відпочивати. Господині на городі висаджували бобові культури.

Також люди приділяли час дому, сім'ї, влаштовували посиденьки в колі друзів або рідних.

На Веремія дівчата готували придане на весілля.

За традицією в цей день коней балували смаколиками, які додавали в їжу, або просто годували їх з руки. Також цих тварин купали, водили без вуздечки.

Що заборонялося робити 13 червня

За повір'ям, якщо на Веремія запрягти коня, то він захворіє і незабаром впаде, тому в цей день селяни навіть при гострій нужді намагалися ходити пішки або відкладали справи на завтра.

У цей день не можна сваритися з сусідами та близькими, інакше ще довгий час не зможете помиритися.

Головні прикмети цього дня