Праздник 6 июня: что строго запрещено делать, важные приметы и у кого день ангела

Традиции 6 июня, про которые важно помнить

В народе говорили, что именно с 6 июня начинается настоящее лето. Люди наблюдали за шиповником, который, по поверью, имел особую силу в этот день.

"Шиповник цветет - румянец года ведет", - говорили люди. Этот яркий куст считался символом красоты и молодости, олицетворял собой настоящую любовь.

Как только расцветал шиповник, старушки усаживались под ним с внуками и рассказывали им сказки. Люди верили, что растение поможет детям избавиться от страхов.

Издавна известно о целебных свойствах растения - им залечивали раны, чистили кровь, лечили простуду.

А молодые девушки умывались водой настоянной на шиповнике, чтобы надолго сохранить молодость и красоту.

Сны в эту ночь могут рассказать о грядущем успехе. Яркие и позитивные сновидения могут сбыться в течение трех дней.

Народные приметы на 6 июня

Если солнце ясное, жди урожайного лета.

Много птиц на небе - будет хорошая погода, а если птицы летают низко - к сильным дождям летом.

Много комаров - в июле жди засухи.

Идет дождь 6 июня - будет много грибов.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя заниматься тяжелой домашней работой: стирать, убирать, а также работать на огороде.

Запрещено ссориться, ругаться, сквернословить, желать другим людям зла, нельзя отказывать в милостыни.

Строго запрещено жаловаться. Причем о своих проблемах нельзя рассказывать не только чужим, но и самым близким.

Нельзя никому давать в долг, иначе своих денег вы больше не увидите.

Не стоит 6 июня ставить цветы в вазу. Они быстро засохнут. Так же, как и ваши отношения со второй половинкой.

Именины в этот день празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан и Федор, Антон, Антонина.