Праздник 31 октября: что строго запрещено делать, а что - нужно обязательно

31 октября согласно православному календарю отмечается память святого Луки - одного из учеников Христа, апостола и евангелиста. В народе праздник именуют Луков день. Апостола считают покровителем врачей и художников, поэтому Луке в этот день молятся о вдохновении. Также святого просили об избавлении от слабостей и недугов.

Что нельзя делать в этот день, что можно и нужно, традиции, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в материале Lite.

Важные традиции на сегодня, что нужно сделать

Луков день, считали раньше в народе, отлично подходит для рыбалки. Считается, что улов 31 октября будет хорошим.

С рыбой связана еще одна примета: если женщине приснится рыба, она скоро забеременеет.

Также в праздник было принято продавать излишки лука на базарах. Еще нужно обязательно съесть луковицу, чтобы запастись здоровьем на целый год.

Люди также верили, что у рожденных в этот день людей есть художественный талант. Еще день Луки считается очень удачным для творчества, рукоделия, занятия любимым хобби.

Что нельзя делать 31 октября

Давать кому-либо соль - вместе с этим можно отдать семейное благополучие.

Поздно ложиться спать - обязательно отправляйтесь ко сну до полуночи.

Есть острые блюда.

Пересчитывать монеты.

Ставить обувь на стол или стул.

Приметы на Луков день

На луке много шелухи - зима будет морозной.

Южный ветер сулит потепление.

Кот часто пол царапает - жди сильного ветра.

Нет снега - в ближайшее время не стоит ждать холодных дней.

Мутная Луна - жди дождя.

Если еще есть комары - в этом году следует ждать теплую зиму.

На вишне еще остались листья - выпавший снег быстро растает.

Именины сегодня празднуют:

Андрей, Иосиф, Николай, Сергей, Федор, Елизавета и Злата.