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Праздник 31 октября: что строго запрещено делать, а что - нужно обязательно

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Воскресенье 31 октября 2021 05:30
Праздник 31 октября: что строго запрещено делать, а что - нужно обязательно Фото: Какой праздник 31 октября (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

31 октября согласно православному календарю отмечается память святого Луки - одного из учеников Христа, апостола и евангелиста. В народе праздник именуют Луков день. Апостола считают покровителем врачей и художников, поэтому Луке в этот день молятся о вдохновении. Также святого просили об избавлении от слабостей и недугов.

Что нельзя делать в этот день, что можно и нужно, традиции, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в материале Lite.

Важные традиции на сегодня, что нужно сделать

Луков день, считали раньше в народе, отлично подходит для рыбалки. Считается, что улов 31 октября будет хорошим.

С рыбой связана еще одна примета: если женщине приснится рыба, она скоро забеременеет.

Также в праздник было принято продавать излишки лука на базарах. Еще нужно обязательно съесть луковицу, чтобы запастись здоровьем на целый год.

Люди также верили, что у рожденных в этот день людей есть художественный талант. Еще день Луки считается очень удачным для творчества, рукоделия, занятия любимым хобби.

Что нельзя делать 31 октября

  • Давать кому-либо соль - вместе с этим можно отдать семейное благополучие.
  • Поздно ложиться спать - обязательно отправляйтесь ко сну до полуночи.
  • Есть острые блюда.
  • Пересчитывать монеты.
  • Ставить обувь на стол или стул.

Приметы на Луков день

  • На луке много шелухи - зима будет морозной.
  • Южный ветер сулит потепление.
  • Кот часто пол царапает - жди сильного ветра.
  • Нет снега - в ближайшее время не стоит ждать холодных дней.
  • Мутная Луна - жди дождя.
  • Если еще есть комары - в этом году следует ждать теплую зиму.
  • На вишне еще остались листья - выпавший снег быстро растает.

Именины сегодня празднуют:

Андрей, Иосиф, Николай, Сергей, Федор, Елизавета и Злата.

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