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Свято 31 жовтня: що строго заборонено робити , а що - потрібно обов'язково

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Неділя 31 жовтня 2021 05:30
Свято 31 жовтня: що строго заборонено робити , а що - потрібно обов'язково Фото: яке свято 31 жовтня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

31 жовтня згідно з православним календарем відзначається пам'ять святого Луки - одного з учнів Христа, апостола і євангеліста. У народі свято називають Луків день. Апостола вважають покровителем лікарів і художників, тому Луці в цей день моляться про натхнення. Також святого просили про позбавлення від слабкостей і недуг.

Що не можна робити в цей день, що можна і потрібно, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Lite.

Важливі традиції на сьогодні, що потрібно зробити

Луків день, вважали раніше в народі, відмінно підходить для риболовлі. Вважається, що улов 31 жовтня буде хорошим.

З рибою пов'язана ще одна прикмета: якщо жінці присниться риба, вона скоро завагітніє.

Також у свято було прийнято продавати надлишки цибулі на базарах. Ще потрібно обов'язково з'їсти цибулину, щоб запастися здоров'ям на цілий рік.

Люди також вірили, що у народжених в цей день людей є художній талант. Ще день Луки вважається дуже вдалим для творчості, рукоділля, заняття улюбленим хобі.

Що не можна робити 31 Жовтня

  • Давати кому-небудь сіль - разом з цим можна віддати сімейне щастя.
  • Пізно лягати спати - обов'язково вирушайте до сну до півночі.
  • Їсти гострі страви.
  • Перераховувати монети.
  • Ставити взуття на стіл або стілець.

Прикмети на Луків день

  • На цибулі багато лушпиння - зима буде морозною.
  • Південний вітер обіцяє потепління.
  • Кіт часто підлогу дряпає - чекай сильного вітру.
  • Немає снігу - найближчим часом не варто чекати холодних днів.
  • Каламутний Місяць - чекай дощу.
  • Якщо ще є комарі - в цьому році слід чекати теплу зиму.
  • На вишні ще залишилися листя - сніг, що випав, швидко розтане.

Іменини сьогодні святкують:

Андрій, Йосип, Микола, Сергій, Федір, Єлизавета і Злата.

Раніше ми писали, які важливі свята відзначатимуться в листопаді згідно з церковним календарем.

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