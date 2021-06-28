Праздник 28 июня: что строго запрещено делать в день начала Петрова поста

28 июня 2021 года согласно православной традиции особенно чтится память мученика Фита (Вита). Также с этого дня начинается Петров пост, который закончится 12 июля в День Петра и Павла.
Что можно и нельзя делать в этот важный праздник, традиции, приметы, обычаи и у кого день ангела - читайте далее в нашем материале.
Этот пост не имеет фиксированной даты начала, так как зависит от дня Пасхи. В этом году пост будет коротким (к примеру, в 2020-м он начался 15 июня). Этим постом верующие чтят память апостолов Иисуса Христа Петра и Павла.
В Петров пост люди отказываются от некоторых видов пищи, а также каются, произносят молитвы и совершают добрые поступки.
Под запретом мясо, молочные продукты и яйца. А для остальных продуктов существует расписание по дням:
От алкоголя, курения, а также интимной жизни в Петров пост следует и вовсе отказаться. Исключение - немного вина в воскресенье и храмовые праздники.
Под запрет попадает также таинство венчания - свадьбы в дни Петрова поста не проводились.
В день Фита следует наблюдать за приметами, а также уделали особое внимание домашним животным. Считалось, что если специально не попросить у Фита защиты для питомцев и домашнего скота в этот день, то можно вскоре их потерять.
28 июня идеально подходит для сбора лекарственных трав, но делать это надо рано утром. Отвары из таких трав помогали от самых тяжелых заболеваний.
Также в этот день нужно уделить побольше внимания своим близким, особенно детям и старикам. Наши предки верили, что за любую оказанную кому-то помощь придет благодарность.
Именины 28 июня отмечают Герман, Григорий, Михаил, Федор. Поздравьте их сегодня с Днем ангела!
Ранее мы писали, когда в Украине будут праздновать Петра и Павла, важные традиции, приметы и запреты этого дня.