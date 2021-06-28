Праздник 28 июня: что строго запрещено делать в день начала Петрова поста

28 июня 2021 года согласно православной традиции особенно чтится память мученика Фита (Вита). Также с этого дня начинается Петров пост, который закончится 12 июля в День Петра и Павла.

Что можно и нельзя делать в этот важный праздник, традиции, приметы, обычаи и у кого день ангела - читайте далее в нашем материале.

Петров пост 2021, в чем его особенность

Этот пост не имеет фиксированной даты начала, так как зависит от дня Пасхи. В этом году пост будет коротким (к примеру, в 2020-м он начался 15 июня). Этим постом верующие чтят память апостолов Иисуса Христа Петра и Павла.

В Петров пост люди отказываются от некоторых видов пищи, а также каются, произносят молитвы и совершают добрые поступки.

Что нельзя есть с 28 июня по 11 июля

Под запретом мясо, молочные продукты и яйца. А для остальных продуктов существует расписание по дням:

Понедельник: горячая пища без масла;

Вторник: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

Среда: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);

Четверг: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

Пятница: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);

Суббота: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

Воскресенье: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом.

От алкоголя, курения, а также интимной жизни в Петров пост следует и вовсе отказаться. Исключение - немного вина в воскресенье и храмовые праздники.

Под запрет попадает также таинство венчания - свадьбы в дни Петрова поста не проводились.

Важные традиции праздника 28 июня

В день Фита следует наблюдать за приметами, а также уделали особое внимание домашним животным. Считалось, что если специально не попросить у Фита защиты для питомцев и домашнего скота в этот день, то можно вскоре их потерять.

28 июня идеально подходит для сбора лекарственных трав, но делать это надо рано утром. Отвары из таких трав помогали от самых тяжелых заболеваний.

Также в этот день нужно уделить побольше внимания своим близким, особенно детям и старикам. Наши предки верили, что за любую оказанную кому-то помощь придет благодарность.

Что нельзя делать в праздник

Купаться в водоемах - можно пострадать от нечисти - водяного, русалок, которые активизируются в это время.

Общаться на повышенных тонах, ссориться, кричать, ругаться.

Выбрасывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина - это к бедности. Остатки еды нужно отдать животным.

Жадничать - иначе можете остаться у разбитого корыта.

Гадать на суженого - если ослушаться запрета, можно никогда не выйти замуж.

Важные приметы в день Фита

Частые туманы предвещают осадки

Утром много росы - к урожайному году.

Кузнечики громче обычного стрекочут - к дождю.

Домашние животные беспокойно себя ведут - жди непогоды.

Желтые облака на закате - на следующий день будет дождь.

Людям, родившимся 28 июня, сопутствует счастье.

Именины 28 июня отмечают Герман, Григорий, Михаил, Федор. Поздравьте их сегодня с Днем ангела!