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Свято 28 червня: що суворо заборонено робити в день початку Петрова поста

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Понеділок 28 червня 2021 05:30
Свято 28 червня: що суворо заборонено робити в день початку Петрова поста Фото: Яке свято 28 червня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

28 червня 2021 року згідно православної традиції особливо шанується пам'ять мученика Фіта (Віта). Також з цього дня починається Петрів піст, який закінчиться 12 липня в День Петра і Павла.

Що можна і не можна робити в це важливе свято, традиції, прикмети, звичаї і у кого день ангела - читайте далі в нашому матеріалі.

Петрів піст 2021, в чому його особливість

Цей пост не має фіксованої дати початку, бо залежить від дня Великодня. Цього року пост буде коротким (наприклад, в 2020-му він почався 15 червня). Цим постом віруючі вшановують пам'ять апостолів Ісуса Христа Петра і Павла.

У Петрів піст люди відмовляються від деяких видів їжі, а також каються, вимовляють молитви і роблять добрі вчинки.

Що не можна їсти з 28 червня по 11 липня

Під забороною м'ясо, молочні продукти і яйця. А для інших продуктів існує розклад по днях:

  • Понеділок: гаряча їжа без олії;
  • Вівторок: дозволені Риба і гаряча їжа з рослинною олією;
  • Середа: сухоїдіння (хліб, фрукти, овочі, вода);
  • Четвер: дозволені риба і гаряча їжа з рослинною олією;
  • П'ятниця: сухоїдіння (хліб, фрукти, овочі, вода);
  • Субота: дозволені риба і гаряча їжа з рослинною олією;
  • Неділя: дозволені риба і гаряча їжа з рослинною олією.

Від алкоголю, куріння, а також інтимного життя у Петрів піст слід і зовсім відмовитися. Виняток - трохи вина в неділю і храмові свята.

Під заборону потрапляє також таїнство вінчання - весілля в дні Петрова поста не проводилися.

Важливі традиції свята 28 червня

У день Фіта слід спостерігати за прикметами, а також приділили особливу увагу домашнім тваринам. Вважалося, що якщо спеціально не попросити у Фіта захисту для годованців і домашньої худоби в цей день, то можна незабаром їх втратити.

28 червня ідеально підходить для збору лікарських трав, але робити це треба рано вранці. Відвари з таких трав допомагали від найважчих захворювань.

Також в цей день потрібно приділити побільше уваги своїм близьким, особливо дітям і людям похилого віку. Наші предки вірили, що за будь-яку надану комусь допомогу прийде подяка.

Що не можна робити у свято

  • Купатися у водоймах - можна постраждати від нечисті - водяного, русалок, які активізуються в цей час.
  • Спілкуватися на підвищених тонах, сваритися, кричати, лаятися.
  • Викидати те, що залишилося після сніданку, обіду і вечері - це до бідності. Залишки їжі потрібно віддати тваринам.
  • Скупитися - інакше можете залишитися біля розбитого корита.
  • Гадати на судженого - якщо не послухатися заборони, можна ніколи не вийти заміж.

Важливі прикмети в день Фіта

  • Часті тумани віщують опади
  • Вранці багато роси - до врожайного року.
  • Коники голосніше звичайного стрекочуть - до дощу.
  • Домашні тварини неспокійно поводяться - чекай негоди.
  • Жовті хмари на заході - на наступний день буде дощ.
  • Людям, що народилися 28 червня, супроводжує щастя.

Іменини 28 червня відзначають Герман, Григорій, Михайло, Федір. Привітайте їх сьогодні з Днем ангела!

Раніше ми писали, коли в Україні святкуватимуть Петра і Павла, важливі традиції, прикмети і заборони цього дня.

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