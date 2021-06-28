Свято 28 червня: що суворо заборонено робити в день початку Петрова поста

28 червня 2021 року згідно православної традиції особливо шанується пам'ять мученика Фіта (Віта). Також з цього дня починається Петрів піст, який закінчиться 12 липня в День Петра і Павла.

Що можна і не можна робити в це важливе свято, традиції, прикмети, звичаї і у кого день ангела - читайте далі в нашому матеріалі.

Петрів піст 2021, в чому його особливість

Цей пост не має фіксованої дати початку, бо залежить від дня Великодня. Цього року пост буде коротким (наприклад, в 2020-му він почався 15 червня). Цим постом віруючі вшановують пам'ять апостолів Ісуса Христа Петра і Павла.

У Петрів піст люди відмовляються від деяких видів їжі, а також каються, вимовляють молитви і роблять добрі вчинки.

Що не можна їсти з 28 червня по 11 липня

Під забороною м'ясо, молочні продукти і яйця. А для інших продуктів існує розклад по днях:

Понеділок: гаряча їжа без олії;

Вівторок: дозволені Риба і гаряча їжа з рослинною олією;

Середа: сухоїдіння (хліб, фрукти, овочі, вода);

Четвер: дозволені риба і гаряча їжа з рослинною олією;

П'ятниця: сухоїдіння (хліб, фрукти, овочі, вода);

Субота: дозволені риба і гаряча їжа з рослинною олією;

Неділя: дозволені риба і гаряча їжа з рослинною олією.

Від алкоголю, куріння, а також інтимного життя у Петрів піст слід і зовсім відмовитися. Виняток - трохи вина в неділю і храмові свята.

Під заборону потрапляє також таїнство вінчання - весілля в дні Петрова поста не проводилися.

Важливі традиції свята 28 червня

У день Фіта слід спостерігати за прикметами, а також приділили особливу увагу домашнім тваринам. Вважалося, що якщо спеціально не попросити у Фіта захисту для годованців і домашньої худоби в цей день, то можна незабаром їх втратити.

28 червня ідеально підходить для збору лікарських трав, але робити це треба рано вранці. Відвари з таких трав допомагали від найважчих захворювань.

Також в цей день потрібно приділити побільше уваги своїм близьким, особливо дітям і людям похилого віку. Наші предки вірили, що за будь-яку надану комусь допомогу прийде подяка.

Що не можна робити у свято

Купатися у водоймах - можна постраждати від нечисті - водяного, русалок, які активізуються в цей час.

Спілкуватися на підвищених тонах, сваритися, кричати, лаятися.

Викидати те, що залишилося після сніданку, обіду і вечері - це до бідності. Залишки їжі потрібно віддати тваринам.

Скупитися - інакше можете залишитися біля розбитого корита.

Гадати на судженого - якщо не послухатися заборони, можна ніколи не вийти заміж.

Важливі прикмети в день Фіта

Часті тумани віщують опади

Вранці багато роси - до врожайного року.

Коники голосніше звичайного стрекочуть - до дощу.

Домашні тварини неспокійно поводяться - чекай негоди.

Жовті хмари на заході - на наступний день буде дощ.

Людям, що народилися 28 червня, супроводжує щастя.

Іменини 28 червня відзначають Герман, Григорій, Михайло, Федір. Привітайте їх сьогодні з Днем ангела!