Праздник 20 декабря: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот день

20 декабря 2021 года украинцы чтят святого Амвросия Медиоланского, который молитвой мог творить чудеса. У этого дня есть свои особенные приметы, запреты, обычаи.

Что можно и нельзя делать 20 декабря - читайте ниже в материале Styler .

Что нужно сделать сегодня, важные традиции

Раньше на Амвросия начинали готовиться к Рождеству Христову - уборкой, заготовкой продуктов. Больших праздников уже не было, вечерницы и гуляния заканчивали, чтобы продолжить 6 января.

Поскольку продолжается Рождественский пост, в этот день нужно придерживаться ограничений - не есть мяса, молока, яиц, рыбы.

Девушки в этот день шили себе наряды, а прежде, чем приступить к работе, читали молитву.

Приметы на сегодня:

Солнце расположено в дымке - жди вьюгу, прячется за облака - к снегопаду.

Идет мокрый снег, лето будет с дождями.

Идет сухой и легкий снег, будущее лето будет сухим.

Звезды мерцают - будет мороз.

Домашние животные беспокойны - ждите метель.

Кошка пьёт много воды - к похолоданию.

Что запрещено сегодня делать

Злословить, ругаться, ссориться, желать кому-то зла, обижать людей и таить обиду в себе.

Встречаться с людьми, которые вам неприятны. Если такого общения не избежать, перенесите его на другой день.

Женщинам нельзя тяжело работать, стирать, а девушкам - расчесываться и мыть голову.

Шумно веселиться, гулять и громко петь, а также проводить этот день или вечер вдали от семьи.

Грустить, унывать, страдать - иначе подавленное настроение будет сопровождать человека следующие 40 дней.

Дарить и принимать подарки. Особенно это касается малознакомых людей или незнакомцев.

Пересаживать домашние растения - они не только зачахнут, но и заберут силы у членов семьи, испортят энергетику в доме.

Надевать слишком яркую одежду - к ней может пристать нечисть.

День ангела (именины) 20 декабря отмечают: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.