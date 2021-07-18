Праздник 18 июля: что строго запрещено делать, и кого поздравить с днем ангела

Важные традиции 18 июля

В народе верили, что ближе к ночи нужно смотреть на Луну, по которой предсказывали урожай и погоду. К примеру, "играющая" Луна (быстро перемещается, прячется за облака) сулила хороший урожай.

Этот день считается "мужским", поэтому с наступлением темноты мужчины старшего поколения выводили молодых копить мужские силы. О них просили у Луны, которая, верили, могла даровать здоровье и благополучие.

На растущее ночное светило читали заговоры на привлечение любви и денег, а на убывающую Луну снимали порчу и очищали организм. Если же в этот день Луна полная, можно проводить ритуалы для исполнения желаний.

Как провести праздник

В этот день принято выпекать булочки, пряники, печенья в форме полумесяца. Добавьте в выпечку мед, мак, орехи, сливочное масло. А готовую сдобу следует посыпать цукатами, полить вареньем, сиропом. Считалось, чем больше сдобы в выпечке, чем она сытнее, тем удачнее будет ваша семейная жизнь.

Пресную выпечку есть нельзя, иначе и жизнь будет голодной.

Вечер проведите с семьей, сходите в гости к родственникам или пригласите их к себе.

Приметы Афанасьевого дня

На небе много звезд - к ясной погоде.

Луна в небе видна - к богатому урожаю.

Молодой месяц ярко светит - осень будет сухая и теплая.

Облачно и много звезд - жди ненастья.

Луна яркая и большая - будет солнечно, маленькая и бледная - дожди затянутся надолго.

Что нельзя делать 18 июля

Обсуждать и осуждать кого-либо, сплетничать, а также делиться секретами, а также делиться с кем-либо планами на будущее.

Сидеть дома в одиночку. Лучше запастись хорошим настроением и отправиться в гости к родственникам.

Работать с острыми предметами. Если это необходимо, то нужно строго соблюдать технику безопасности. Считается, что рана, полученная в этот день, будет долго заживать.

Именины 18 июля отмечают:

Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.