Праздник 16 мая: самый строгий запрет этого дня, важные традиции и кто именинник

16 мая в православном календаре значится днем памяти мучеников Тимофея и Мавры, а также Киево-Печерской иконы Успения Пресвятой Богородицы. Главной традицией этого дня являлось высаживание рассады и другие работы на земле. Считалось, что крапива в этот день приобретала целебную силу - из нее готовили настой.
Что нужно сделать в этот день, а на что налагается запрет, важные традиции и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.
Этот день называют также Маврой Рассадницей или же Маврой Молочницей. На огороде высаживали рассаду капусты и сеяли семена. Рассаду, посаженную в этот день нужно окропить святой водой, тогда никакие вредители ей не страшны.
Коровы, по приметам, начинали давать больше молока, поскольку свежая трава, которую они ели, имеет особую силу.
Молодая крапива становилась на Мавру очень полезной. Настой из растения выгонял из тела всякую нечисть, а мужчинам давал силу. Интересным обычаем было похлестать себя крапивой хорошенько, перед этим нарвав ее голыми руками.
С этого дня также начинали готовить первые блюда из свежей зелени. В ход шла крапива, лебеда, щавель.
16 мая был очень благоприятным днем для избавления от сердечных мук. Влюбленные читали специальный заговор, чтобы больше не испытать любовных терзаний.
Именины 16 мая отмечают Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна.
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