Праздник 15 марта: как привлечь удачу и что строго запрещено делать в этот день
15 марта 2021 года по православной традиции почитают память святого мученика, епископа Феодота Киринейского, которого в народе называют Ветроносом. Кроме того в этот день начинается Великий пост с его строгими ограничениями, как физическими, так и духовными.
Что можно и нельзя делать в этот день, и как при помощи простого ритуала привлечь удачу - читайте в нашем материале.
По этому дню раньше предсказывали погоду на ближайшие несколько недель, и день обычно был ветреным. В этот день, согласно преданию, закипают подземные источники и выливаются на землю, что способствует быстрому таянию снега. Считалось, что после Федота Ветроноса начинается настоящее потепление и приходит весна.
Традиции и обряды на Федота
В народе верили, что на Ветроноса легко подхватить простуду, поэтому в этот день старались не оставлять дом без уважительной причины.
Поскольку праздник приходится на дни Великого поста, то и традиции соответствующие. Пища на столе должна быть пресной, шумные застолья не приветствуются, а ссор и конфликтов нужно избегать, как и дурных мыслей и любого негатива.
Огородники в этот день сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты, чтобы урожай был богатым.
Приметы на 15 марта
- Утром пошел снег - к урожаю зерновых.
- Метель и снегопады означают, что первая зеленая трава появится еще нескоро.
- А теплый и южный ветер означает дождливое, но теплое лето, холодный северный ветер - такое и лето будет.
- Если в семье есть человек, родившийся 15 марта, его угощают кашей на меду, чтобы он оставался верен близким всю жизнь.
- Если на Федота посеять сельдерей и лук - урожай этих культур будет очень хорошим.
Как привлечь удачу в этот день
По одному из поверий, нужно купить герань с красными цветками и поставить растение на подоконник, тогда вы задобрите домового и сможете так привлечь в дом удачу.
Чтобы ее привлечь, необходимо купить цветок за большую стоимость, чем просит продавец. А вот другие растения покупать нельзя.
Что запрещено делать 15 марта
- Нельзя много работать, особенно выполнять тяжелые дела по дому.
- Постарайтесь не смотреть на вечернее небо. Если увидите падающую звезду, это к тяжелой болезни и даже смерти.
- В этот день дом лучше не покидать дом, чтоб ветер "не надул простуду".
- Под запретом покупка одежды и штопка носков - так можно зашить свое счастье.
- Беременным в этот день лучше не обнимать чужих детей, иначе собственный ребенок будет часто болеть.
Именинники 15 марта: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Савва, Федот.
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